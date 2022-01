Une organisation égyptienne de défense des droits doit cesser ses activités

LE CAIRE — Une des toutes dernières organisations de défense des droits de la personne en Égypte a fermé ses portes, invoquant une «persécution» du gouvernement, indique un communiqué.

Le gouvernement égyptien cible depuis des années des groupes dissidents. Plusieurs organismes de la société civile ont ainsi été fermés et des milliers de militants ont été emprisonnés.

Le Réseau arabe d’information sur les droits de la personne est une organisation égyptienne fondée en 2004 par des avocats et des militants. Elle documente des violations des droits de citoyens, de journalistes et de prisonniers politiques en Égypte et dans toute la région. Elle documente aussi les gestes croissants d’intimidation du gouvernement égyptien dont sont victimes les défenseurs des droits de la personne et d’autres citoyens.

Mais à cause de législations qui rendent ses activités illégales, le Réseau a été forcé de fermer, a indiqué son directeur, Gamal Eid, dans un communiqué. Il soutient que des membres de l’organisme ont été arrêtés, intimidés et agressés par les forces de sécurité égyptiennes.

Un porte-parole du gouvernement n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Plusieurs Égyptiens emprisonnés au cours des dernières années sont des islamistes, mais les autorités ont aussi arrêté des militants séculiers qui avaient été impliqués dans le «printemps arabe» en 2011, qui a renversé le président autoritaire Hosni Moubarak.

Le directeur du Réseau arabe d’information sur les droits de la personne, l’avocat Gamal Eid, représente aussi certains des militants séculiers emprisonnés. Le tribunal a gelé ses actifs en 2016 et lui a interdit tout déplacement.

Depuis son arrivée au pouvoir au Caire en 2013, le président Abdel Fattah al-Sissi a maté la dissidence qui a suivi le «printemps arabe». Il a notamment interdit le mouvement des Frères musulmans, qu’il a qualifié d’organisation terroriste.

L’Égypte figure parmi les pays qui emprisonnent le plus ses journalistes, avec la Turquie et la Chine, selon le Comité pour la protection des journalistes, un organisme sans but lucratif.