Une panne internet touche de nombreux sites, dont ceux de CNN et du «New York Times»

LONDRES — De nombreux sites web étaient inaccessibles, mardi matin, après une apparente panne généralisée chez la société de services infonuagiques Fastly.

Des dizaines de sites web à fort trafic, dont ceux du «New York Times», de CNN, de Twitch, de Reddit et la page d’accueil du gouvernement britannique, n’étaient donc pas fonctionnels.

Fastly, une entreprise basée à San Francisco, a reconnu un problème juste avant 6 h HAE. Elle a indiqué dans des mises à jour répétées sur son site web qu’elle «continuait d’enquêter sur le problème».

Environ une heure plus tard, l’entreprise a déclaré que le problème avait été identifié et qu’une solution avait été trouvée.

Plusieurs sites touchés semblent maintenant de retour en ligne.

Les visiteurs essayant d’accéder à CNN.com recevaient un message disant: «Erreur Fastly: domaine inconnu: cnn.com». Les tentatives d’accès au site web du «Financial Times» ont généré un message similaire tandis que les visites au site du gouvernement britannique gov.uk et au New York Times affichaient le message: «Erreur 503 Service non disponible», accompagné d’un message d’erreur au sujet d’une technologie sur laquelle Fastly s’appuie.

Le site Down Detector, qui suit les pannes d’internet, a déclaré que «des informations indiquent qu’il pourrait y avoir une panne généralisée chez Fastly, ce qui pourrait avoir un impact sur votre service».