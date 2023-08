Une partie de l’immense feu qui ravage la Californie et le Nevada est maîtrisée

MOJAVE NATIONAL PRESERVE, Calif. — Les pompiers ont réussi à contenir partiellement un feu de forêt massif mardi matin après que l’incendie s’est déclaré dans une réserve sauvage de Californie et s’est propagé au Nevada. Sa fumée masquait le soleil à travers Las Vegas tandis que les flammes brûlaient des dizaines de milliers d’acres de broussailles du désert, de genévriers et de forêts d’arbres de Josué.

L’incendie de York a été cartographié sur environ 323 kilomètres carrés mardi et il était maîtrisé à environ 23 %, ce qui en fait le plus grand incendie de forêt de la saison en Californie.

L’incendie a éclaté vendredi près de la région éloignée de Caruthers Canyon de la vaste réserve de terres sauvages, a traversé la frontière avec le Nevada dimanche et a envoyé de la fumée plus à l’est dans la vallée de Las Vegas.

Lundi à midi, un brouillard de fumée sur la «Strip», populaire allée de Las Vegas, a camouflé les vues sur les montagnes entourant la ville et la banlieue. En raison de la faible visibilité, l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas a signalé des retards de départ de près de deux heures.

Les pompiers ont combattu des «tourbillons de feu» lundi dans leur lutte pour maîtriser les flammes.

Un tourbillon de feu – parfois appelé tornade de feu – est une «colonne de feu tournante» qui se forme lorsque la chaleur intense et les vents turbulents se combinent, selon le National Park Service.

Les vortex – qui peuvent mesurer plusieurs mètres de haut, avec des vitesses de rotation variables – ont été repérés dimanche à l’extrémité nord de l’incendie de York.

«Bien que ceux-ci puissent être fascinants à observer, il s’agit d’un phénomène naturel très dangereux qui peut se produire lors d’incendies de forêt», a écrit le service du parc.

Des portions importantes de la population américaine ont été soumises à une chaleur extrême ces dernières semaines. Dans le monde entier, juillet a été si torride que les scientifiques ont calculé que ce sera le mois le plus chaud jamais enregistré et probablement le plus chaud à avoir frappé la civilisation humaine.

Selon les experts, des plantes comme les broussailles noires, les forêts de pins et de genévriers ainsi que les célèbres arbres de Josué dans les montagnes de New York dans le comté de San Bernardino risquent de mettre des siècles à repousser naturellement, si jamais elles sont capables de revenir.

La cause de l’incendie de York fait toujours l’objet d’une enquête, bien que les autorités affirment qu’il a commencé sur un terrain privé dans la réserve.

Au sud-ouest, l’incendie de Bonny a brûlé environ neuf kilomètres carrés dans les collines accidentées du comté de Riverside. L’incendie était contenu à environ 40 % mardi matin.

Plus de 1300 personnes ont reçu un ordre d’évacuation samedi près de la communauté d’Aguanga qui abrite des ranchs de chevaux et des vignobles. Cependant, le feu ne s’est pas développé lundi et certaines personnes ont été autorisées à rentrer chez elles.

Un pompier a par ailleurs été blessé dans l’incendie.

Des rafales et les probabilités d’orages jusqu’à mardi augmenteront le risque d’une reprise de la croissance de l’incendie, a déclaré dans un communiqué le département californien des forêts et de la protection contre les incendies.