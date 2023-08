Une pénurie de riz fait grimper les prix dans le monde entier, et ce n’est pas fini

Les pays du monde entier se démènent pour se procurer du riz après qu’une interdiction partielle des exportations par l’Inde a réduit l’offre mondiale d’environ un cinquième.

La sécurité alimentaire mondiale est déjà menacée depuis que la Russie a mis fin à un accord permettant à l’Ukraine d’exporter du blé et que le phénomène climatique El Niño entrave la production de riz.

Les prix du riz montent en flèche et mettent en péril les populations les plus vulnérables de certains des pays les plus pauvres. Les prix des exportations de riz du Vietnam, par exemple, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 15 ans.

Avant même les restrictions imposées par l’Inde, les pays achetaient déjà frénétiquement du riz en prévision du phénomène El Niño, créant une pénurie d’approvisionnement et une flambée des prix.