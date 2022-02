Une personne de moins de 12 ans meurt de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — Une personne de moins de 12 ans est morte de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse, un événement rare dans l’historique de cette pandémie.

Les responsables de la santé ont confirmé vendredi que l’enfant avait entre cinq et onze ans, mais aucun autre détail n’a été divulgué sur ce décès. Dans un communiqué, le premier ministre Tim Houston a offert ses condoléances aux proches de l’enfant.

Le médecin-hygiéniste en chef de la province, Robert Strang, a indiqué que ce décès illustre à quel point cette maladie était grave et ne connaissait pas de limites. Le docteur Strang a aussi rappelé l’importance de se faire vacciner pour se protéger soi-même, mais aussi ses proches.

Vendredi, 82 personnes hospitalisées en Nouvelle-Écosse avaient été admises en raison de la COVID-19; 11 patients étaient aux soins intensifs. Sur les 82 personnes hospitalisées, l’une d’entre elles a quatre ans seulement.

Quatre morts au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick a annoncé vendredi quatre nouveaux décès liés à la COVID-19, mais le tableau de bord provincial montre que les hospitalisations ont tendance à baisser.

Le bilan est désormais de 282 décès liés au virus depuis le début de la pandémie, il y a près de deux ans. On recensait vendredi 135 personnes atteintes du virus à l’hôpital, une baisse de cinq depuis jeudi. Il y avait 13 patients aux soins intensifs, une baisse de deux, et huit patients sous respirateurs, comme la veille.

On signalait aussi que 341 travailleurs de la santé étaient positifs et en isolement vendredi, soit 20 de plus que la veille.

Un peu plus de 58 % des enfants de cinq à onze ans au Nouveau-Brunswick ont reçu une première dose d’un vaccin.

Deux décès à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait vendredi deux nouveaux décès liés à la COVID-19, ce qui porte le total dans cette province à 52 morts.

Mais les responsables de la santé indiquent que le nombre de personnes atteintes du virus à l’hôpital est tombé à 22 vendredi, contre 25 la veille. Neuf patients étaient aux soins intensifs, un de plus que jeudi.

Le gouvernement signale également 267 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et 256 nouvelles guérisons, ce qui donne un bilan d’un peu moins de 1600 cas actifs dans la province.

Onze hospitalisations à l’Î.-P.-É.

À l’Île-du-Prince-Édouard, l’administratrice en chef de la santé publique, Heather Morrison, a déclaré vendredi qu’il y avait six personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, dont une aux soins intensifs, et cinq qui ont été admises pour d’autres raisons, mais qui ont été déclarées positives après leur arrivée.

Cette province signale 204 nouveaux cas de COVID-19 et 363 rémissions, pour un bilan de 1823 cas actifs sur l’île, ce qui porte le total à 9969 cas depuis le début de la pandémie. Au cours de la semaine dernière seulement, il y a eu en moyenne 172 cas par jour.

Mercredi, 96,9 % des résidents de l’île de plus de 12 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin et 93,7 % étaient complètement vaccinés.