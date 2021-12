Une personne perd la vie dans un incendie la nuit de Noël à Toronto

TORONTO — Une personne a perdu la vie et plusieurs pompiers l’ont échappé belle lors d’un tragique incendie qui s’est déclenché en pleine nuit de Noël à Toronto.

Le directeur de district du service d’incendie, Stephan Powell, a rapporté que les pompiers étaient arrivés sur les lieux de l’incendie d’une résidence du chemin Scarborough Golf Club tout juste après 3h30 le matin du 25 décembre.

Il a confirmé que le décès d’une victime a été constaté sur place et que six pompiers ont aussi subi des blessures dans l’intervention. Selon ses dires, les sapeurs «ont chuté à travers du plancher». Ils ont été transportés à l’hôpital par mesure préventive, mais ont plus tard obtenu leur congé.

Au moment de l’entretien, M. Powell n’était pas en mesure d’estimer l’ampleur des dommages ni de préciser combien de personnes ont été affectées par le sinistre.

La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête.

Dans un message publié sur Twitter, le directeur du service d’incendie de Toronto, Matthew Pegg, a qualifié le drame «d’incendie tragique et très difficile». Il a voulu transmettre ses condoléances «à la famille, aux amis et à tous les proches touchés par ce terrible incendie».

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.