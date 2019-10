Une personne racisée risque davantage d’être interpellée par les policiers

MONTRÉAL — Une personne racisée risque plus d’être interpellée par les policiers montréalais qu’une personne blanche.

Ce sont les femmes autochtones qui sont les plus ciblées proportionnellement, alors qu’une étude réalisée par trois chercheurs démontre qu’elles sont 11 fois plus susceptibles de se faire interpeller que les femmes blanches.

Tous sexes confondus, les personnes noires et autochtones ont entre quatre et cinq fois plus de chances que les personnes blanches d’être interpellées par les policiers.

Le rapport rendu public par les chercheurs, auquel le SPVM réagira plus tard lundi, fait aussi état d’une interpellation policière disproportionnée auprès des personnes noires et arabes par rapport à leur contribution à la criminalité.

Sans aller jusqu’à qualifier cette situation de profilage racial, les chercheurs n’en concluent pas moins qu’il existe un «biais systémique lié à l’appartenance raciale» dans les interventions des policiers sur le terrain.

De manière préliminaire, le SPVM a dit être très préoccupé par ces constats et s’est engagé à instaurer diverses mesures pour y remédier.