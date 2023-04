Une petite ville de Nouvelle-Écosse forcée de mettre une école patrimoniale en vente

LUNENBURG, N.-É. — Une ancienne école de Lunenburg, ville pittoresque de la Nouvelle-Écosse, a été mise en vente parce que la communauté n’a pas les moyens d’entretenir le site historique national.

L’académie de Lunenburg, qui date de 1895, est un bâtiment de trois étages de style victorien souvent appelé «le Château sur la colline». Le bâtiment a servi d’école jusqu’en 2012 et sert aujourd’hui de centre culturel communautaire.

La Ville a payé près de 2 millions $ en coûts d’investissement et de fonctionnement depuis 2012 et a demandé l’année dernière à la Lunenburg Academy Foundation si elle souhaitait acheter le bâtiment, qui se trouve au sommet de Gallows Hill.

Lors d’une entrevue mercredi, la présidente de la fondation, Rachel Bailey, a déclaré que son organisation avait été prise au dépourvu à l’époque, mais qu’elle avait depuis engagé un consultant pour réaliser une étude de faisabilité sur un achat potentiel.

«Nous n’avions certainement pas anticipé l’opportunité ou la nécessité d’acheter le bâtiment, et en tant que conseil d’administration bénévole, nous avions besoin de temps pour digérer ce à quoi cela pourrait ressembler», a déclaré Mme Bailey.

L’étude, attendue pour la fin du mois de mai, a pour but de recommander le meilleur modèle de propriété pour l’académie.

La nouvelle de la vente a été révélée par un article du Lunenburg Barnacle, un média local, qui a publié une lettre de la Ville à Parcs Canada indiquant qu’elle souhaitait vendre l’académie et le terrain qui l’entoure. Cette lettre a été obtenue grâce à une demande d’accès à l’information.

«Nous avons récemment pris connaissance de la correspondance […] qui laissait la porte ouverte à ce que la propriété tombe entre les mains de particuliers, probablement si nous n’étions pas en mesure d’en assumer la propriété, a déclaré Mme Bailey. Nous avons été très déçus par cette évolution. Nous pensions qu’il ne faisait aucun doute que le bâtiment devait rester une entité publique.»

Le 13 avril, Mme Bailey a distribué aux membres de la fondation une lettre détaillant la situation financière du bâtiment et les relations de la fondation avec la Ville. La lettre fait état d’un déficit financier d’un peu plus de 713 000 $ au cours des dix dernières années, mais ajoute que les recettes ont récemment augmenté grâce au développement du bâtiment et à l’arrivée de nouveaux locataires. La lettre indique qu’un léger excédent a été enregistré en 2022 sur la base de revenus de 240 894 $. La fondation a également levé récemment 1,5 million $ dans le cadre d’une campagne de financement.

Le maire de Lunenburg, Matt Risser, a déclaré que les coûts d’exploitation et d’investissement du bâtiment équivaudraient à plus de 100 $ par an et par ménage dans cette municipalité de 2400 habitants.

«En tant que petite ville à court d’argent, c’est un fardeau excessif (…) et nous étudions donc la possibilité de céder l’académie à la fondation, a déclaré M. Risser. Si la fondation n’est pas en mesure de la reprendre, c’est un pont que le conseil devra franchir lorsqu’il en aura besoin.»

Selon lui, il est toujours possible que la Municipalité conserve le bâtiment s’il n’est pas vendu, mais il ajoute qu’un plébiscite devrait être organisé sur l’augmentation des taxes afin d’aider à le financer.

«Mon souhait le plus cher est que la fondation soit en mesure d’assumer la propriété à la lumière de l’offre de la Ville», a déclaré M. Risser, qui quittera ses fonctions de maire le mois prochain.

Selon Parcs Canada, l’Académie de Lunenburg a été désignée lieu historique national du Canada en 1983 parce qu’elle «est un rare artefact du système éducatif académique de la Nouvelle-Écosse au XIXe siècle».