Une petite ville se tourne vers des arbalétriers pour contrer des cerfs

HALIFAX — Las des nuisances provoquées par des cerfs, une ville du centre de la Nouvelle-Écosse a engagé quatre arbalétriers pour tuer jusqu’à 20 bêtes dans les limites de la municipalité.

«Il y a eu bien des dégâts aux propriétés, et je ne parle pas seulement des jardins, a indiqué le directeur général de Truro, Mike Dolter. Ils mangent des arbres. Ils s’adaptent à des plantes dont on pensait qu’elles résistaient aux cerfs. Nous voyons des cerfs très agressifs, notamment pendant la période du rut. Les gens ont peur de s’aventurer à l’extérieur.»

Toutefois, un biologiste dit que cette chasse, sans doute la première du genre au pays, ne réglera rien.

Bob Bancroft, le président de Nature Nova Scotia, dit que les cerfs continueront d’être une nuisance aussi longtemps que la population continuera de les nourrir.

«Quand on a 30 animaux dans une cour et qu’on leur lance des carottes par la fenêtre, c’est ridicule», souligne M. Bancroft.

Selon lui, ce massacre imminent ne pourra être au mieux qu’une solution provisoire, car les survivants seront rejoints par d’autres bêtes qui voudront profiter de la nourriture que leur donnent les résidents.

«Cela se produit dans toute l’Amérique du Nord. Quand on dégrade les forêts et le sol, l’alimentation des cerfs s’en ressent. Ils préfèrent aller vivre sur des terrains privés qui sont écologiquement plus sains.»

M. Bancroft dit que la ville de 12 000 habitants ferait mieux de s’adapter aux cerfs plutôt que de les tuer.

M. Dolter raconte que les fonctionnaires municipaux ont étudié le problème depuis plusieurs années. Ils ont organisé plusieurs campagnes de sensibilisation pour convaincre la population de cesser de leur donner à manger, mais celles-ci ont été vaines.

La décision d’engager des arbalétriers se fonde sur l’interdiction des fusils à l’intérieur des limites municipales. M. Dolter souligne que les zones de chasse où seront déposées des pommes sont situées à au moins 800 mètres des écoles ou des secteurs résidentiels. Si les chasseurs ratent leur cible, leurs points termineront leur course au sol ou des bottes de foin.

«On ne croit pas qu’ils vont tuer 20 cerfs. On ne constatera pas une grande baisse soudaine de la population des cerfs, dit M. Dolter. Cela va nécessiter plusieurs années.»

Il reconnaît que la décision a soulevé l’ire de certains résidants. «Il y a des gens qui s’opposent et croient que c’est cruel. Mais selon les preuves que nous avons, cela ne l’est pas.» Il ajoute que la municipalité a rejeté l’idée d’avoir recours à un trappeur pour transférer les bêtes parce que celles-ci souffrent toujours d’un tel déménagement.