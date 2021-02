Une pétition à l’Assemblée nationale pour la liberté universitaire

QUÉBEC — Une pétition a été lancée sur le site de l’Assemblée nationale pour défendre la liberté universitaire, qui serait malmenée dans certains établissements.

La pétition demande au gouvernement de déposer un projet de loi qui garantirait la liberté d’enseignement.

C’est une retraitée de Saguenay, France Morin, qui est à l’origine de cette initiative.

En entrevue avec La Presse Canadienne lundi matin, Mme Morin a exprimé ses inquiétudes concernant le climat actuel dans les campus universitaires.

Selon elle, les professeurs devraient être totalement libres de parler de ce qui s’est fait, de ce qui s’est dit et de ce qui s’est écrit à notre époque contemporaine comme aux époques antérieures.

Les professeurs ont besoin de cette liberté académique pour bien enseigner l’Histoire, entre autres, a-t-elle poursuivi. Elle réclame des «balises claires» pour défendre la liberté d’expression.

Mme Morin dit comprendre les susceptibilités des gens qui se disent offensés par certains mots ou épisodes historiques, mais selon elle, il ne faut pas pour autant les passer sous silence. Elle est contre l’interdiction de certains mots.

«Il faut se rappeler d’où on vient, a expliqué Mme Morin. Il ne faut pas oublier les erreurs qui ont été commises dans le passé. Il faut être capable de les nommer parce qu’elles ont existé, on ne peut pas faire comme si ce n’était jamais arrivé. Donc en les nommant, en les acceptant, on fait en sorte qu’on ne les répétera pas.»