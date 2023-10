Une pétition pour la réforme du mode de scrutin a amassé plus de 10 000 signatures

MONTRÉAL — Une pétition demandant une réforme du mode de scrutin au Québec, déposée sur le site web de l’Assemblée nationale, a reçu plus de 10 000 signatures depuis le 3 octobre.

La pétition, lancée par le Mouvement démocratie nouvelle et parrainée par le député péquiste Pascal Bérubé, avait récolté plus de 12 000 signatures dimanche matin. Il s’agit de la pétition qui compte le plus de signatures parmi celles qui sont actuellement ouvertes sur le site de l’Assemblée nationale — sa plus proche poursuivante a reçu environ 2000 appuis.

Le document demande que le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour présentement en vigueur soit remplacé par un mode de scrutin proportionnel mixte, qui «permettrait une représentation plus juste de la diversité des opinions, valeurs et convictions exprimées par la population québécoise», selon les instigateurs de la pétition.

«Ce n’est qu’un début, continuons le combat, et on espère que ce début-là va donner un élan», affirme en entrevue Jean-Pierre Charbonneau, président du Mouvement démocratie nouvelle et ancien président de l’Assemblée nationale.

«Ce que je veux que les citoyens et les citoyennes sachent, c’est qu’ils peuvent se joindre à ce mouvement-là», a-t-il ajouté, soulignant qu’il est possible de signer la pétition jusqu’au 4 décembre.

M. Charbonneau indique que la pétition vise à demander au gouvernement Legault de tenir sa promesse de 2018 concernant la réforme du mode de scrutin, mais aussi à montrer que la qualité de la démocratie intéresse les Québécois.

«Les gens considèrent que ça n’a pas été juste le résultat électoral de l’an dernier, alors qu’avec moins de 41 % du vote, on a eu 72 % des députés [de la Coalition avenir Québec (CAQ)], affirme M. Charbonneau. Ce n’est pas acceptable, ce n’est pas juste, ce n’est pas équitable. Ce n’est pas ça une véritable démocratie représentative.»

Il estime que le mode de scrutin actuel engendre un «déséquilibre» à l’Assemblée nationale, alors que pour un pourcentage de votes similaires, Québec solidaire (QS), le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) ont eu un nombre de députés bien différent. Avec 15,43 % des voix, QS a obtenu 11 députés, avec 14,61 % des voix, le PQ a eu trois députés, et avec 14,37 % des voix, le PLQ a eu 21 députés, selon les données d’Élections Québec.

Le Parti conservateur du Québec a pour sa part obtenu 12,91 % des votes, mais aucun député à l’Assemblée nationale.

Cette pétition circule alors que le député de QS, Sol Zanetti, a demandé au premier ministre François Legault de renouer avec son engagement de réformer le mode scrutin.

M. Zanetti a présenté à l’Assemblée nationale, le 5 octobre, un projet de loi visant à établir un nouveau mode de scrutin plus représentatif de la volonté des électeurs.

Le député de Jean-Lesage demande au gouvernement de la CAQ d’appeler avant Noël son projet de loi, afin qu’il puisse être étudié en commission parlementaire.

– Avec des informations de Frédéric Lacroix-Couture.