Une pétrolière tente de bâillonner un organisme environnemental québécois

QUÉBEC — Un organisme environnemental visé par une «tentative de bâillon» d’une pétrolière albertaine riposte.

L’entreprise Pieridae Energy menace de poursuivre l’organisme Environnement Vert Plus et son porte-parole, Pascal Bergeron, pour avoir diffusé de l’information qu’elle juge confidentielle, concernant le projet Goldboro: un projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel en Nouvelle-Écosse relié par un pipeline qui franchirait le territoire québécois.

Or Environnement Vert Plus refuse de se taire et obtient des renforts: le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) a dénoncé, vendredi, cette mise en demeure.

Les avocats partenaires du CQDE mettent en demeure à leur tour la compagnie albertaine pour que cesse immédiatement toute tentative de limiter la liberté d’expression de leurs clients.

En mars, Environnement Vert Plus avait accusé Pieridae Energy de mener des démarches auprès du gouvernement fédéral en vue d’obtenir un financement de près de 1 milliard $ pour son projet Goldboro.

Dans sa mise à demeure, Pieridae Energy reproche à l’organisme ainsi qu’à ses partenaires dans d’autres provinces d’avoir failli à une obligation fondée sur un rapport de confiance en ayant utilisé illégalement des renseignements confidentiels dans le but de causer un tort financier à l’entreprise.

«Ce n’était pas une information confidentielle et même si elle n’avait pas été déjà dans l’espace public, c’est une information d’intérêt public, donc a priori, en principe, les questions qui relèvent des fonds publics nourrissent le débat public et c’est dans l’intérêt du public d’y avoir accès», a plaidé la directrice du CQDE, Geneviève Paul, dans une entrevue avec La Presse Canadienne.

Pieridae Energy exige notamment qu’on cesse d’utiliser ces renseignements, qu’on atténue les dommages causés, et que les personnes visées divulguent leurs sources.

«Cela s’apparente à une tentative de bâillon qui vise clairement à intimider des personnes qui sont mobilisées», a dénoncé Mme Paul.

Une poursuite bâillon consiste à entreprendre des actions judiciaires de façon excessive et déraisonnable afin de limiter la liberté d’expression de la personne visée, a-t-elle rappelé. La cour prend en compte les intentions qui peuvent être cachées dans une procédure et elle peut punir les poursuites bâillon, avec des sanctions, ou en condamnant le demandeur à payer les honoraires engagés par le défendeur.

Le CQDE ne souhaite pas s’engager dans une longue bataille judiciaire, mais réclame tout simplement que Pieridae Energy renonce à ses menaces de poursuite.

«L’objectif recherché n’est pas de se présenter devant les tribunaux: c’est que les personnes qui visent à alerter la population sur les questions de financement public et les risques environnementaux associés à ce projet puissent continuer à faire leur travail», a conclu la directrice du CQDE.

Le tribunal a déjà rendu des décisions contre des poursuites bâillons visant des organismes environnementaux et des écologistes.

En 2011, la Cour supérieure du Québec a rejeté une poursuite de Pétrolia considérée comme une poursuite bâillon. Incidemment, cette entreprise a fusionné avec… Pieridae.

Environnement Vert Plus a fait régulièrement la manchette parce qu’il est en croisade contre l’exploration en vue de trouver des hydrocarbures en Gaspésie et de les exploiter.