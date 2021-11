Une photojournaliste libérée «sous conditions» après une manifestation en C.-B.

PRINCE GEORGE, C.-B. — Une photojournaliste a été libérée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, lundi, trois jours après avoir été arrêtée alors qu’elle couvrait une manifestation démantelée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur le site du chantier du gazoduc Coastal GasLink.

Amber Bracken a été libérée sous conditions, soit de revenir devant la cour en février prochain et de respecter les termes de l’injonction accordée à Coastal GasLink en décembre 2019.

Dans une déclaration de la GRC diffusée vendredi, les policiers indiquaient que deux personnes arrêtées s’étaient identifiées comme étant des journalistes indépendants. Selon la GRC, ils auraient été arrêtés pour avoir refusé de quitter les lieux d’une structure érigée par les manifestants près du chantier de construction du gazoduc alors qu’ils étaient la pour couvrir la manifestation et l’intervention policière.

Ces arrestations sont survenues dans la foulée de la décision du clan de Gidimt’en, appartenant à la Première nation de Wet’suwet’en, d’ériger un blocus le 14 novembre sur un important chemin forestier menant au chantier.

La route a été dégagée par une intervention de la GRC jeudi dernier.

L’opposition des chefs héréditaires des Wet’suwet’en au tracé du pipeline de 670 kilomètres a entraîné une série de manifestations et de blocus ferroviaires à travers le pays au début de l’année dernière. Toutefois, le conseil élu de la Première nation de Wet’suwet’en ainsi que d’autres nations autochtones des environs ont donné leur accord au tracé.

Un protocole d’entente a été signé entre les chefs héréditaires et les gouvernements provinciaux et fédéraux a permis d’apaiser les tensions jusqu’ici.

Le gazoduc servirait à transporter du gaz naturel entre Dawson Creek, dans le nord-est de la province, et Kitimat, sur la côte ouest. Plus de la moitié du travail est déjà accompli alors que 200 kilomètres de tuyaux ont été installés et que pratiquement tout le tracé a déjà été aménagé, selon Coastal GasLink.

L’Association canadienne des journalistes a publié une déclaration au cours du week-end condamnant les arrestations de Bracken et du documentariste Michael Toledano, qui devait comparaître à son tour plus tard lundi.

Dans une lettre ouverte adressée au ministre fédéral de la Sécurité publique, lundi, de nombreux médias et organismes de défense de la liberté de la presse l’ont appelé à «parvenir à une résolution rapide respectant les droits fondamentaux des journalistes».

Dimanche dernier, le ministre Marco Mendicino a déclaré dans un message sur Twitter que «les journalistes jouent un rôle essentiel et fondamental pour notre démocratie. Afin de remplir ce rôle, les journalistes doivent pouvoir travailler à l’abri des menaces, de l’intimidation ou des actions arbitraires de l’État».

«Comme l’ont déclaré les tribunaux, il serait injuste qu’un journaliste soit arrêté et détenu simplement parce qu’il fait son travail essentiel pour nous», a-t-il ajouté.

Son homologue au gouvernement de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a mentionné lundi qu’une presse libre est essentielle pour la démocratie et dit espérer que la situation ne s’aggravera pas.

En conférence de presse, il a souligné que la province avait mis beaucoup d’efforts pour s’assurer que la tension s’apaise dans la région.