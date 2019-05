Une piétonne de 16 ans heurtée par un camion cube dans Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL — Une piétonne de 16 ans est dans un état critique après avoir été heurtée par un camion cube, dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal.

Un appel a été fait au 911, vendredi, vers 12h30, et à l’arrivée des policiers, l’adolescente était coincée sous les roues du camion, a indiqué Véronique Dubuc, de la police de Montréal.

Elle a été transportée à l’hôpital dans un état critique, souffrant «d’un possible traumatisme crânien». La victime était consciente lors de son transport.

Selon les premières informations qui ont été recueillies sur place, la piétonne «aurait possiblement utilisé son cellulaire et aurait été heurtée au milieu de la chaussée par le camion cube».

La vitesse ne serait pas en cause, et le conducteur et un témoin ont été traités pour un état de choc, a indiqué la police.

Le drame s’est déroulé à l’intersection des rues Chambord et Beaubien.