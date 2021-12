Une piétonne happée par un véhicule perd la vie sur la route 137 à Saint-Hyacinthe

MONTRÉAL — Les services d’urgence ont signalé vendredi en début de soirée une collision mortelle impliquant une piétonne et un véhicule à Saint-Hyacinthe. L’événement s’est produit sur la route 137, à la hauteur du boulevard Laframboise, à l’intersection de l’avenue Allaire.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, le conducteur du véhicule n’aurait pas aperçu la dame alors que celle-ci traversait le boulevard Laframboise.

La sexagénaire a été transportée dans un centre hospitalier où son décès a été constaté.

Un reconstitutionniste en enquête collision est sur place afin de faire l’analyse de la scène et de comprendre les causes et circonstances entourant cette collision.

Une voie de la route 137 à Saint-Hyacinthe est fermée à la circulation.

L’enquête se poursuit.