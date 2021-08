Une pilote de 19 ans qui veut faire le tour du monde en solo fait escale au Labrador

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, T.-N.-L. — Une pilote de 19 ans qui espère devenir la plus jeune femme à faire le tour du monde en solitaire a atterri lundi au Labrador, fière d’avoir effectué son premier vol transatlantique — et terminé la partie la plus difficile de son périple.

Zara Rutherford, âgée de 19 ans, a amorcé son aventure le 18 août en Belgique, où elle est née. Elle souhaite atterrir au même endroit en novembre, après avoir fait le tour de la Terre dans son monomoteur ultraléger.

En entrevue mardi, elle raconte que les longues heures à ne regarder que le vaste et gris océan Atlantique ont été difficiles — elle était d’ailleurs contente d’aborder cette étape du périple au début de son tour du monde.

Survoler le Groenland a aussi été un défi de taille, avec son relief en hauteur et ses vents violents. «Je pense que maintenant, j’ai vraiment la confiance nécessaire pour me lancer», a-t-elle dit.

Zara Rutherford a toujours voulu être pilote, mais elle trouve décevant que si peu de femmes partagent sa passion. Elle espère que ses efforts pour battre le record du monde de la plus jeune femme à voler en solitaire autour du monde inciteront davantage de filles à se lancer dans l’aviation, et à explorer les sciences, les mathématiques et l’ingénierie.

Son avion de prédilection est un monomoteur ultraléger biplace. L’appareil mesure un peu moins de sept mètres de long, avec une envergure de près de huit mètres, selon le site internet du constructeur, Shark.Aero. Il pèse environ 300 kilos à vide.

Après la Belgique, Mme Rutherford a fait escale au Royaume-Uni, en Islande et au Groenland, avant d’arriver au Labrador lundi soir, où une foule nombreuse l’a accueillie à l’aéroport de Happy Valley-Goose Bay.

Elle devait repartir mardi, mais les conditions météorologiques défavorables l’ont maintenue au sol. Elle doit maintenant repartir mercredi matin, a-t-elle dit, pour Montréal, puis New York.