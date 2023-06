Une pilule serait aussi efficace que les injections Wegovy pour traiter l’obésité

Et si traiter l’obésité pouvait être aussi simple que de prendre une pilule efficace ?

C’est une idée qui nourrit depuis longtemps l’espoir d’un grand nombre des quelque 40% d’Américains considérés comme obèses – et qui alimente les critiques de ceux qui prônent une plus grande acceptation de la diversité corporelle. Bientôt, ce sera peut-être une réalité.

Selon les résultats finaux de deux études publiées dimanche soir, les versions orales à forte dose du médicament amaigrissant Wegovy peuvent fonctionner aussi bien que les populaires injections lorsqu’il s’agit de perdre des kilos et d’améliorer la santé. Ces puissants comprimés semblent également fonctionner pour les personnes atteintes de diabète, qui ont souvent de la difficulté à perdre du poids.

Le fabricant de médicaments Novo Nordisk prévoit de demander à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’approuver les pilules plus tard cette année.

«Si vous posez aux gens une question au hasard, ‘Préférez-vous prendre une pilule ou une injection?’ Les gens préfèrent massivement une pilule», a indiqué le Dr Daniel Bessesen, chef du département d’endocrinologie du centre médical Denver Health, qui traite les patients souffrant d’obésité, mais qui n’a pas participé à la nouvelle recherche.

Selon le Dr Bessesen, cela suppose que les deux façons de prendre les médicaments sont tout aussi efficaces, disponibles et abordables. «Ce sont les facteurs les plus importants pour les gens», a-t-il souligné.

Il existe d’autres pilules amaigrissantes sur le marché, mais aucune n’atteint les réductions substantielles observées avec des médicaments injectés comme Wegovy. Les personnes obèses seront «ravies» d’avoir une option orale aussi efficace, estime la Dre Katherine Saunders, professeure de médecine clinique au Weill Cornell Healt à l’université Cornell et cofondatrice d’Intellihealth, un centre de perte de poids.

Novo Nordisk vend déjà Rybelsus, qui est approuvé pour traiter le diabète et qui est une version orale du sémaglutide, le même produit utilisé dans les médicaments contre le diabète Ozempic et Wegovy. Il est disponible en doses allant jusqu’à 14 milligrammes.

Mais les résultats de deux essais de référence publiés lors de la réunion annuelle de l’Association américaine du diabète ont examiné comment des doses de sémaglutide par voie orale aussi élevées que 25 milligrammes et 50 milligrammes fonctionnaient pour réduire le poids et améliorer la glycémie et d’autres marqueurs de santé.

Effets secondaires

Une étude de 16 mois portant sur environ 1600 personnes en surpoids ou obèses et déjà traitées pour le diabète de type 2 a révélé que les pilules quotidiennes à forte dose réduisaient nettement mieux la glycémie que la dose standard de Rybelsus.

À partir d’un poids de base de 96 kilos (212 livres), les doses plus élevées ont également entraîné une perte de poids comprise entre 15 et 20 livres, contre environ 10 livres avec la dose la plus faible.

Une autre étude de 16 mois portant sur plus de 660 adultes obèses ou en surpoids avec au moins une maladie connexe – mais pas le diabète – a révélé que la pilule quotidienne de 50 milligrammes aidait les gens à perdre en moyenne environ 15% de leur poids corporel, soit environ 35 livres, contre environ six livres avec un placebo.

Selon les auteurs de l’étude, ce résultat est «particulièrement cohérent» avec la perte de poids provoquée par les injections hebdomadaires de la dose la plus élevée de Wegovy.

Mais il y avait des effets secondaires. Environ 80 % des participants recevant n’importe quelle dose de sémaglutide par voie orale ont éprouvé des effets secondaires tels que des problèmes intestinaux légers à modérés, des nausées, de la constipation et de la diarrhée.

Dans l’essai de 50 milligrammes sur l’obésité, il y avait des preuves de taux plus élevés de tumeurs bénignes chez les personnes qui prenaient le médicament par rapport à un placebo. De plus, environ 13% de ceux qui ont pris le médicament avaient une «sensation cutanée altérée», comme des picotements ou une sensibilité supplémentaire.

Les experts médicaux prédisent que les pilules seront populaires, en particulier parmi les personnes qui veulent perdre du poids, mais qui ont peur des aiguilles. De plus, les comprimés seraient plus facilement portables que les stylos à injection et ils n’ont pas besoin d’être conservés au réfrigérateur.

Mais les pilules ne sont pas nécessairement une meilleure option pour les centaines de milliers de personnes qui prennent déjà des versions injectables telles que Ozempic ou Wegovy, a mis en garde la Dre Fatima Cody Stanford, experte en médecine de l’obésité à l’Hôpital général du Massachusetts.

«Je ne trouve pas d’hésitation significative à recevoir une injection, a-t-elle déclaré. Beaucoup de gens aiment la facilité de prendre un médicament une fois par semaine.»

De plus, dit-elle, certains patients peuvent en fait préférer les injections aux nouvelles pilules, qui doivent être prises 30 minutes avant de manger ou de boire le matin.

Paul Morer, 56 ans, qui travaille pour un système hospitalier du New Jersey, a perdu 85 livres en utilisant Wegovy et espère en perdre 30 de plus. Il a dit qu’il s’en tiendrait probablement aux injections hebdomadaires, même si des pilules étaient disponibles.

«Je le fais le samedi matin. Cela fait partie de ma routine, a-t-il expliqué. Je ne sens même pas l’aiguille. Ce n’est pas un problème.»

Discrimination

Certains critiques craignent également qu’une pilule n’exerce une pression sur les personnes obèses pour qu’elles l’utilisent, alimentant la stigmatisation sociale contre les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas perdre de poids, a fait valoir Tigress Osborn, présidente de la National Association to Advance Fat Acceptance, un organisme à but non lucratif qui lutte contre la discrimination fondée sur le poids.

«Il n’y a pas d’échappatoire au récit selon lequel votre corps est mauvais et qu’il devrait changer», a dénoncé Mme Osborn.

Pourtant, Novo Nordisk mise sur la popularité d’une pilule à dose plus élevée pour traiter à la fois le diabète et l’obésité. Les ventes de Rybelsus ont atteint environ 1,63 milliard $ l’année dernière, soit plus du double du chiffre de 2021.

D’autres sociétés travaillent sur des versions orales de médicaments qui fonctionnent aussi bien que le Mounjaro du groupe pharmaceutique Eli Lilly and Company – un médicament injectable contre le diabète qui devrait être bientôt approuvé pour la perte de poids.

Les chercheurs de Eli Lilly ans Company ont fait état de résultats d’essais prometteurs à mi-parcours pour une pilule orale appelée orforglipron, destinée à traiter les patients obèses ou en surpoids, atteints ou non de diabète.

Pfizer a également publié des résultats à mi-parcours pour le dangulgipron, un médicament oral contre le diabète pris deux fois par jour avec de la nourriture.

Les responsables de Novo Nordisk ont déclaré qu’il était trop tôt pour dire quel serait le coût des pilules orales à forte dose de l’entreprise ou comment l’entreprise prévoit de garantir une capacité de fabrication adéquate pour répondre à la demande. Malgré la popularité croissante, les doses injectables de Wegovy seront rares jusqu’en septembre au moins, ont indiqué des responsables de l’entreprise.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press (AP) reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est le seul responsable de tout le contenu.