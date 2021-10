Une plainte au criminel accuse Andrew Cuomo d’attouchement forcé

ALBANY, N.Y. — Une plainte au criminel déposée par un enquêteur de la police auprès d’un tribunal d’Albany accuse l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo d’avoir commis un délit sexuel, bien qu’il y ait eu confusion jeudi quant à savoir si le document avait été rendu public par erreur.

La plainte d’une page, déposée par un enquêteur auprès du bureau du shérif du comté d’Albany, accuse Cuomo d’avoir mis sa main sous la blouse d’une femme le 7 décembre 2020. Le document n’identifie pas la femme, mais Cuomo avait été publiquement accusé d’attouchements sur une employée, Brittany Commisso, au manoir exécutif d’Albany l’année dernière autour de cette date.

Le bureau du procureur du comté, David Soares, qui s’occuperait de toute poursuite et était impliqué dans l’enquête, a publié une déclaration disant qu’il avait été pris au dépourvu par le dépôt.

«Comme le reste du public, nous avons été surpris d’apprendre aujourd’hui qu’une plainte pénale a été déposée devant le tribunal de la ville d’Albany par le bureau du shérif du comté d’Albany contre Andrew Cuomo», a-t-il déclaré. «Le Bureau de l’administration des tribunaux a depuis rendu ce dépôt public. Notre bureau ne commentera pas davantage cette affaire.»

Le «Times Union», d’Albany, a cité des responsables ayant conservé l’anonymat disant que la plainte avait été déposée «prématurément» avant qu’une décision définitive ne soit prise quant à savoir si Cuomo ferait face à des accusations.

Le bureau du shérif du comté d’Albany, Craig Apple, n’a pas directement abordé ce document, mais a confirmé dans un communiqué qu’une assignation pénale avait été délivrée ordonnant à Cuomo de comparaître devant le tribunal municipal d’Albany le 17 novembre.

Le crime d’«attouchement forcé» est passible à New York d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison et jusqu’à trois ans de probation, le tribunal ayant le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines moins sévères.