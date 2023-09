Une première femme noire accède au cabinet en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — Twila Grosse a marqué l’histoire, jeudi, en devenant la première femme noire de l’histoire de la Nouvelle-Écosse à accéder au cabinet provincial.

Le premier ministre Tim Houston a nommé Mme Grosse ministre des Affaires afro-néo-écossaises et ministre de la Commission de la fonction publique, cinq semaines après sa victoire lors de l’élection partielle du 9 août, dans la circonscription de Preston.

Mme Houston affirme que la ministre Grosse est la première femme noire à siéger au conseil exécutif au cours de ses 175 ans d’histoire.

Parallèlement, le premier ministre a annoncé que Karla MacFarlane quitterait le portefeuille des Services communautaires pour devenir la première femme présidente de l’Assemblée législative, après le départ du président Keith Bain, le mois prochain.

Parmi les autres changements, Kent Smith, député d’Eastern Shore, rejoint le cabinet en tant que ministre des Pêches et de l’Aquaculture. Allan MacMaster devient titulaire des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, tout en conservant son poste de ministre des Finances.

Barbara Adams, qui est ministre des Aînés et des Soins de longue durée, se voit attribuer des responsabilités supplémentaires, celles des Relations militaires. Jill Balser devient ministre responsable du Conseil consultatif sur la condition féminine et conserve son portefeuille de ministre du Travail, des Compétences et de l’Immigration.

Pat Dunn, ministre des Pêches, et Steve Craig, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, quittent par ailleurs leurs fonctions. Tous deux ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de se présenter à nouveau aux prochaines élections provinciales, mais qu’ils continueraient de siéger en tant que membres de l’Assemblée législative.

Les nominations entrent en vigueur immédiatement.