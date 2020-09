Une première femme nommée présidente de l’Agence spatiale canadienne

MONTRÉAL — L’Agence spatiale canadienne a une femme à sa tête pour la toute première fois.

Lisa Campbell, fonctionnaire de longue date, a été sollicitée par le gouvernement Trudeau pour prendre les rênes de l’agence, et devient ainsi la première femme à diriger l’organisation depuis sa création en 1989.

Mme Campbell succède à Sylvain Laporte, président de l’agence spatiale depuis 2015, et arrive d’Anciens Combattants Canada, où elle est cadre supérieure depuis environ deux ans.

Mais ce sont les trois années qu’elle a passées à gérer certains des projets militaires les plus importants et les plus coûteux du Canada à titre de sous-ministre adjointe, Approvisionnement maritime et de défense, de 2015 à 2018, qui seront les plus pertinentes pour son nouveau poste.

Le gouvernement fédéral cherche en effet actuellement des moyens de renouveler l’expertise extraterrestre du Canada.

Parmi ses projets figurent la recherche de moyens de protéger les satellites canadiens et alliés contre les attaques, l’expansion de l’expertise et de la participation de l’industrie canadienne dans l’espace, et une participation au plan du gouvernement américain visant à établir une petite station spatiale autour de la Lune.