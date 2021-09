Une première journée de grève dans plusieurs Centres de la petite enfance

MONTRÉAL — Plusieurs Centres de la petite enfance ont été touchés par une première journée de grève vendredi, alors que les travailleuses membres d’un syndicat de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, ont débrayé.

Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans les Centres de la petite enfance concernent plusieurs organisations syndicales, à la CSN, à la CSQ et à la FTQ.

Vendredi, ce sont les syndiquées de la CSN qui ont exercé la première de leurs 10 journées de grève prévues.

Celles de la CSQ se sont prononcées en faveur d’un mandat de six journées de grève, mais elles n’ont pas encore annoncé quand au juste elles débraieront. Leur fédération dit préférer donner toutes ses chances à la négociation.

Quant à celles qui sont membres du Syndicat québécois des employés de service, affilié à la FTQ, elles vont se prononcer bientôt sur un mandat de grève.

Mardi dernier, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a rencontré les présidents des centrales syndicales afin de leur demander d’intensifier les négociations.

Des dates de négociations additionnelles ont été planifiées depuis, a indiqué une des organisations concernées.

Les dernières offres gouvernementales avaient été déposées en juillet. Les parties espèrent pouvoir régler d’ici la fin de l’année.

Les principaux points en litige sont les salaires et le cas des travailleuses qui viennent en soutien aux éducatrices, comme les préposés à l’entretien, les éducatrices spécialisées et autres.

Les syndicats revendiquent un rattrapage salarial, d’autant plus qu’il y a pénurie d’éducatrices. À l’heure actuelle, le salaire d’une éducatrice qualifiée y est de 19 $ l’heure au premier échelon et de 25 $ l’heure au 10e et dernier échelon.

Les syndicats ont également des revendications en ce qui a trait aux moyens qui leur sont donnés pour s’occuper des enfants qui ont des besoins particuliers.