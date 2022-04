Une Première Nation demande une alerte Amber pour un enfant disparu depuis 11 jours

RED EARTH CREE NATION — Les dirigeants autochtones exhortaient la police à lancer une alerte Amber, vendredi, pour un garçon de cinq ans de la Saskatchewan porté disparu depuis 11 jours.

La Nation crie de Red Earth, le Prince Albert Grand Council et la Fédération des nations autochtones souveraines, qui représentent 74 Premières Nations de la Saskatchewan, ont mentionné avoir été en contact avec des responsables provinciaux et fédéraux au sujet de l’activation de l’alerte d’urgence.

«La réponse que nous obtenons est qu’il doit répondre à un critère afin d’activer une alerte Amber», a déclaré le chef Fabian, chef de la nation crie de Red Earth, lors d’une conférence de presse.

Le sergent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Richard Tonge, a indiqué que le sujet avait été discuté à différents niveaux.

Une alerte Amber, avec des détails à jour et une description d’un enfant, doit être autorisée par la police et elle est généralement envoyée par le biais d’émissions télévisées, de notifications sur un cellulaire et de panneaux routiers. Son but est d’informer le public qu’un enfant est porté disparu afin qu’il puisse signaler tout observation ou renseignement.

M. Tonge affirme que les alertes Amber ne sont lancées que lorsqu’il existe des preuves qu’un enfant a été enlevé et que l’on craint pour sa sécurité.

«Nous n’avons aucune preuve que ces situations se produisent dans cette affaire», a déclaré M. Tonge.

Cependant, les agents n’ont aucune preuve physique de ce qui est arrivé à Frank, ils ne peuvent donc pas exclure un enlèvement ou une implication criminelle, a fait savoir le sergent.

Frank Young a été vu pour la dernière fois par sa famille vers midi le 19 avril dans la réserve Red Earth, à environ 220 kilomètres au nord-est de Prince Albert, en Saskatchewan.

Un témoin a rapporté une apparition dans une aire de jeux plusieurs heures plus tard à l’extrémité nord de la communauté.

Plus de 200 bénévoles ont fouillé une zone d’environ 90 kilomètres carrés, principalement au sud de la maison de Frank, ainsi que la zone près du terrain de jeu et le long de la rivière Carrot à proximité.

Certains ont utilisé des véhicules tout-terrain pour sculpter les marais, trop humides pour être fouillés à pied, près de l’aire de jeux.

Avec les températures qui se réchauffent, les chercheurs ont pu couvrir de nouveaux terrains.

Une veste bleue abandonnée, de couleur similaire à celle que Frank portait, a été retrouvée à l’extrémité nord. Mais après avoir vu la veste, la famille a déclaré qu’elle n’appartenait pas au garçon, a indiqué la police.

«De toute évidence, au fil des jours, l’inquiétude pour Frank grandit. Nous sommes au jour 11 de cette recherche intensive et chaque jour qui passe, à chaque heure qui passe, notre inquiétude continue de s’intensifier», a déclaré M. Tonge.

«Cela étant dit, notre détermination n’a pas changé. Notre engagement n’a pas changé et notre objectif est de retrouver Frank Young et de le ramener dans sa famille.»

Le sergent Tonge a fait savoir que la GRC avait reçu des informations d’aussi loin qu’Edmonton et Red Deer, en Alberta, au sujet d’apparitions du garçon, mais elles ont été écartées.

Il a également exclu une rumeur circulant sur l’application de partage de vidéos TikTok selon laquelle les empreintes de Frank auraient été retrouvées dans la communauté.

La nuit où Frank a disparu, un blizzard a balayé environ six centimètres de neige.

«Il est difficile de dire si les empreintes de pas trouvées après cette période appartiennent à Frank», a mentionné M. Tonge.

«Nous sommes toujours dans une communauté avec de nombreux jeunes enfants, donc des empreintes de pas autour des maisons et des différentes zones – elles n’appartiennent pas automatiquement à Frank Young.»

Le chef Fabian Head assure que la communauté considère toujours la recherche comme une mission de sauvetage.

«Nous sommes résilients et nous nous réunissons dans des moments comme celui-ci pour nous soutenir les uns les autres, a déclaré le chef. Ce sont les paroles de nos aînés qui nous encouragent et nous donnent ce réconfort dont nous sommes reconnaissants.»