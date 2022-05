Une Première Nation en Saskatchewan veut l’aide des Rangers pour retrouver un garçon

PRINCE ALBERT — Une Première Nation de la Saskatchewan dit avoir demandé au gouvernement fédéral d’envoyer les Rangers canadiens pour aider à retrouver un garçon de cinq ans porté disparu.

Le chef Fabian Head de la nation crie de Red Earth dit qu’il attend toujours une réponse d’Ottawa au sujet des Rangers, qui font partie de la Réserve de l’Armée canadienne.

Des groupes autochtones disent avoir également demandé au premier ministre Justin Trudeau et au premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe d’envoyer une aide immédiate.

Frank Young, cinq ans, a disparu de la Première Nation il y a 28 jours, et les personnes impliquées dans la recherche disent qu’elles manquent de ressources.

Le chef Marcel Head de la nation crie voisine de Shoal Lake affirme que les équipes ont besoin de soutien en santé mentale et de plus d’équipement, notamment des bateaux, des véhicules tout-terrain, du carburant et des bottes.

Il dit qu’elles n’arrêteront pas de chercher jusqu’à ce que Frank soit retrouvé, mais qu’elles commencent à ressentir de l’épuisement.