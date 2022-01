Une Première Nation veut que ses règles soient reconnues par l’Alberta

Une Première Nation veut que le gouvernement albertain reconnaisse son adhésion à une entente lui permettant de prendre le contrôle des services sociaux à l’enfance et aux familles.

La tribu Louis Bull dit qu’elle attend depuis près de trois moins l’aval du gouvernement provincial.

En octobre 2020, le gouvernement fédéral et l’Alberta avaient conclu une entente permettant aux communautés inuites, métisses ou des Premières Nations, d’avoir les compétences pour les services sociaux à l’enfance et aux familles.

Le Parlement fédéral a adopté la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin que les peuples autochtones puissent reconnaître et confirmer leur compétence au chapitre des services à l’enfance et à la famille. Cette mesure législative a reçu en juin dernier la sanction royale.

Les règlements adoptés par la tribu devaient entrer en vigueur l’automne dernier, mais le directeur général de la société des services à l’enfance dit que l’Alberta refuse de coopérer.

Darin Keewatin déplore que la province refuse de signer une entente tripartite.

La ministre des Services à l’enfance, Rebecca Schulz, soutient qu’une entente est nécessaire afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’écart dans les services et que les enfants ne sont pas mis en danger.

Elle ajoute que son ministère collaborera avec la tribu pour fournir les services jusqu’à la conclusion d’une entente.

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.