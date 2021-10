Une preuve vaccinale est maintenant exigée pour les services non essentiels en N.-É.

HALIFAX — La politique de preuve vaccinale de la Nouvelle-Écosse entre en vigueur lundi, et toute personne âgée de 12 ans et plus doit désormais prouver qu’elle est entièrement vaccinée contre la COVID-19 pour accéder à des services et activités non essentiels.

L’entrée dans de nombreux lieux et événements, y compris les restaurants, les salles de conditionnement physique, les cinémas, les salles de concert et les installations sportives, exigera que les gens présentent leur preuve de vaccination contre la COVID-19 ainsi qu’une pièce d’identité valide, dans certains cas.

La province affirme que les preuves originales des dossiers de vaccination complets sont acceptables en formats papier et numérique, ainsi que des photos claires, des captures d’écran et des photocopies, et doivent indiquer le nom de la personne, le vaccin reçu et les dates d’administration.

La Nouvelle-Écosse prévoit également mettre en œuvre VaxCheckNS plus tard ce mois-ci, une application de lecture de code QR qui pourra être téléchargée gratuitement.

Si la preuve de vaccination a été fournie par une province ou un territoire canadien, l’application produira une réponse verte «confirmée», ou une réponse rouge «désolé» dans le cas contraire, au lieu d’afficher l’intégralité du dossier de vaccination.

La province affirme que l’application de lecture de code QR, qui sera disponible le 22 octobre, ne sera pas obligatoire, mais facilitera le processus de vérification du statut vaccinal tout en protégeant les renseignements personnels sur la santé.

L’Île-du-Prince-Édouard imposera son système de passeport de vaccination à compter de mardi.

Le «P.E.I. Vax Pass» impliquera initialement de présenter une preuve papier de vaccination et évoluera vers un code QR plus tard en octobre.

Terre-Neuve-et-Labrador se prépare également à lancer un programme de passeport vaccinal qui sera obligatoire pour «toutes les activités non essentielles» dans toute la province.

Le passeport vaccinal utilisera un système de code QR comparable à la technologie utilisée par le Québec.

Le mois dernier, le Nouveau-Brunswick a commencé à exiger une preuve de vaccination pour accéder aux événements et services non essentiels, notamment les festivals, les boîtes de nuit et les conférences.