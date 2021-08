Une preuve vaccinale pour les voyages internationaux dès l’automne

OTTAWA — Les Canadiens pleinement vaccinés pourront obtenir une preuve de vaccination «sûre et normalisée» pour les voyages internationaux dès cet automne.

En faisant l’annonce, mercredi après-midi, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, n’a pas fourni un échéancier plus précis pour l’implantation de ce système. Il n’avait pas non plus de détails sur ce à quoi ressemblera cette preuve de vaccination, outre pour dire que les Canadiens pourront avoir accès à une preuve numérique ou sur papier.

Pour l’instant, le gouvernement fédéral travaille toujours avec les provinces et les territoires pour concocter cette preuve de vaccination.

Pour les Canadiens qui décident de voyager, cette preuve leur permettra de prouver tant aux autorités frontalières étrangères qu’aux autorités locales leurs antécédents de vaccination contre la COVID-19. Ils pourront soumettre leur preuve vaccinale dans l’application ArriveCAN dès leur retour au pays.

Le gouvernement fédéral a laissé entendre que cette preuve de vaccination, lorsqu’elle sera prête, pourrait également être utilisée à des fins intérieures si les provinces ou les territoires le souhaitent. Le Québec, de son côté, a déjà annoncé l’utilisation d’un passeport vaccinal dès le 1er septembre pour certaines activités jugées non essentielles.