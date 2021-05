Une prison privée poursuivie par un détenu «oublié» pendant un an

LAS VEGAS — Une cour d’appel fédérale américaine a réintégré, vendredi, une poursuite pour négligence déposée contre la plus grande corporation de prisons privées des États-Unis. La poursuite a été entreprise par un homme ayant passé près d’un an en isolement sans jamais être entendu par un juge, pour une affaire de possession de cannabis.

La Cour d’appel américaine du 9e circuit, à San Francisco, a confirmé qu’un jury pourrait entendre la cause de Rudy Rivera qui allègue que les employés de CoreCivic Inc. ont failli à leur devoir d’informer le U.S. Marshals Service de sa présence en détention entre novembre 2015 et octobre 2016. Il était incarcéré au Centre de détention du sud du Nevada, en périphérie de Las Vegas.

«Un jury raisonnable pourrait déterminer que CoreCivic a causé la détention prolongée du plaignant en omettant de signaler aux Marshals son emprisonnement prolongé sans comparution devant le tribunal et en l’empêchant d’obtenir de l’aide extérieure», a déclaré le panel de juges de la cour d’appel.

Cette décision a pour effet de réintégrer la poursuite devant la Cour de district de Las Vegas, où un juge l’avait rejetée en 2017. En première instance, la cour avait conclu que, comme le détenu était sous la responsabilité des marshals, la faute pour sa détention de 355 jours ne pouvait pas incomber à la prison.

Rudy Rivera avait été arrêté en Californie, en octobre 2015, et avait comparu devant un juge avant d’être envoyé en détention au Nevada pour une affaire reliée au cannabis.

Les accusations ont plus tard été abandonnées quand un avocat du service public a alerté un juge par écrit. Ce dernier a ordonné le retour devant le tribunal de M. Rivera dès le premier jour ouvrable.

En libérant le détenu, le juge a qualifié sa détention prolongée d’«extrême» et «inouïe».

Tout au long de sa détention, Rudy Rivera se trouvait isolé des autres détenus en raison de son passé lié à des bandes criminelles. Les seules personnes avec qui il a eu de rares contacts étaient des gardiens.