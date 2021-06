Une quatrième femme poursuit Gilbert Rozon en dommages pour agression sexuelle

MONTRÉAL — Six mois après l’acquittement de Gilbert Rozon, celle qui était la plaignante dans cette affaire criminelle, Annick Charette, a déposé une poursuite civile de 1,3 million $ contre lui.

Son témoignage en cour n’a pas réussi à faire reconnaître l’homme coupable de viol et d’attentat à la pudeur, mais elle n’a pas l’intention de baisser les bras.

Elle devient ainsi la quatrième femme à déposer une poursuite en dommages contre l’ex-magnat de l’humour pour des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel.

Dans sa poursuite civile déposée mercredi au palais de justice de Montréal, Mme Charette demande à être indemnisée pour ce qu’elle dit avoir subi: le viol de 1980, mais aussi pour les mensonges de Gilbert Rozon en cour et la version «imaginaire, abracadabrante et humiliante pour la victime» qu’il a racontée à la juge Mélanie Hébert, dans laquelle il se posait plutôt comme la victime.

Un épisode qu’elle dit avoir vécu comme un «second viol», pour lequel elle allègue avoir subi un «préjudice important».

De toutes les femmes qui ont porté plainte contre le fondateur de Juste pour rire, seule la plainte de Mme Charette a été retenue par le ministère public. Elle a mené à des accusations criminelles contre lui, un processus qui s’est toutefois soldé par un acquittement en décembre dernier.

La femme explique dans sa poursuite pourquoi elle veut un procès civil: «elle demande que justice soit faite, que la vérité du viol qu’elle a subi et qu’elle dénonce soit démontrée, que les mensonges du défendeur (Rozon) soient exposés, que le défendeur paie pour les dommages qu’il lui a causés et qu’il soit condamné à des dommages punitifs suffisamment importants pour dénoncer, punir et dissuader son comportement odieux», est-il écrit.

Le fardeau de la preuve est moins lourd lors d’un procès civil: au criminel, la poursuite doit démontrer la culpabilité de l’accusé «hors de tout raisonnable» alors qu’au civil, il suffit que le comportement fautif soit démontré selon «la balance des probabilités».

Dans sa procédure, Mme Charette détaille aussi les préjudices qu’elle dit avoir subis en raison de ces atteintes alléguées à sa dignité et à son intégrité physique et psychologique.

Plus de 40 ans après le viol qu’elle dénonce, elle explique qu’elle ressent toujours la colère, la honte et la culpabilité qui l’habitaient au moment des événements. «Le viol a instillé en elle un profond sentiment d’insécurité»: pour se protéger, elle a vécu comme si elle était toujours en danger, autant dans sa vie professionnelle que personnelle, ce qui a eu un impact considérable sur ses relations, est-il écrit.

L’histoire «sordide et humiliante» relatée par le défendeur dans le cadre de son procès a engendré un préjudice distinct de celui relié aux agressions sexuelles: «Tout comme au moment des événements en 1980, la demanderesse a à nouveau senti qu’elle était un objet de mépris et qu’elle servait à assouvir les pulsions dominatrices du défendeur».

«Ses mensonges éhontés sous serment ont de surcroît sali et dégradé la demanderesse et ainsi aggravé l’atteinte à l’intégrité et à la dignité de celle-ci», est-il écrit.

La demanderesse réclame ainsi 300 000 $ à titre de dommages-intérêts moraux, mais elle veut aussi qu’un juge ordonne à Gilbert Rozon de payer un million $ en dommages punitifs.