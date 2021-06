Une rare tornade fait cinq morts et des centaines de blessés en République tchèque

PRAGUE, République tchèque — Une rare tornade, qui serait aussi la plus puissante à avoir balayé la République tchèque de mémoire récente, a fait au moins cinq morts et des centaines de blessés dans le sud-est du pays, ont indiqué policiers et secouristes vendredi.

La tornade a touché terre tard jeudi, au moment où de puissants orages frappaient tout le pays. Sept villes et villages rapportent des dégâts importants; des édifices ont notamment été détruits et des voitures renversées. Les orages ont généré des grêlons ayant parfois la taille d’une balle de tennis.

Plus de 40 000 foyers demeurent privés d’électricité dans le sud-est du pays.

Environ 360 policiers supplémentaires ont été déployés dans la région, en plus de soldats. Des secouristes arrivés de partout au pays sont épaulés par leurs collègues autrichiens et slovaques.

Ils ont utilisé des drones, des hélicoptères et des chiens pour fouiller les décombres.

La police rapporte qu’au moins cinq personnes ont perdu la vie, mais un dirigeant régional, Jan Grolich, prévoit que le bilan s’alourdira.

«C’est une immense tragédie», a dit le premier ministre Andrej Babis. Il se trouvait à Bruxelles pour un sommet de l’Union européenne, à qui il a demandé de l’aide. Il prévoyait visiter la région sinistrée sous peu.

«J’aimerais offrir mes condoléances aux familles des victimes, a dit M. Babis. Notre gouvernement fera tout ce qu’il peut pour aider les gens, car c’est une véritable apocalypse.» Quelque 2000 édifices ont été endommagés, a-t-il ajouté.

Le maire adjoint de la ville de Hrusky, Marek Babisz, a dit à la radio tchèque que la moitié de sa municipalité a été presqu’entièrement anéantie.

«L’église a perdu son clocher, l’école n’a plus de toit et d’isolation, il ne reste plus que des murs là où il y avait des maisons… C’est vraiment terrible», a-t-il décrit.

Le météorologue Martin Setvak a estimé qu’il s’agissait de la tornade la plus destructrice de l’histoire moderne du pays. Il a dit qu’on ne sait pas encore s’il s’agissait d’une seule tornade ou de plusieurs tornades.

La République tchèque est typiquement frappée par entre une et sept tornades de faible puissance chaque année, a-t-il ajouté.