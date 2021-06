Une remise de 184 $ qui est théorique et qui cache une forte augmentation en 2024

MONTRÉAL — La remise de 184 $ (1) sur deux ans aux détenteurs de permis de conduire annoncée le 30 avril dernier n’est que théorique: dans les faits, ce sont plutôt 132 $ sur deux ans que les automobilistes québécois ne paieront pas en 2022 et 2023 pour leur permis de conduire.

La remise annoncée par le ministre des Transports, François Bonnardel, et la présidente et chef de la direction de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), Nathalie Tremblay, inclut des rabais dont bénéficiaient déjà les automobilistes québécois, certains depuis plusieurs années. De plus, le montant de 184 $ comprend une importante augmentation qui ne se manifestera que lorsque le congé de paiement sera terminé en 2024.

Des remises reportées

En 2015, la SAAQ avait effectué une remise de 1,2 milliard $ aux automobilistes qui s’était traduite par une baisse de près de la moitié de la contribution d’assurance sur l’immatriculation d’un véhicule de promenade pour les années 2016-2017-2018. D’un coup, cette contribution sur l’immatriculation chutait de 131 $ en 2015 à 69 $ en 2016 pour augmenter ensuite au rythme de l’inflation. Du côté du permis de conduire, les automobilistes avaient bénéficié d’une réduction de 10 $ de leur contribution d’assurance, portant la somme versée annuellement à environ 61 $.

Plusieurs ont toutefois oublié que le coût de la contribution avait doublé en 2008, lorsque les détenteurs avaient été appelés à renouveler leur permis à chaque année alors que ce renouvellement se faisait aux deux ans jusque-là.

Puis, à la fin du cycle de trois ans en 2018, la SAAQ enregistrait à nouveau un surplus, de 270 millions $ cette fois, entraînant une baisse de la contribution d’assurance de 15 $ avant taxes pour les années 2019-2020-2021, réduction qui atteint aujourd’hui 17 $ avec taxes et inflation.

Ainsi, la contribution d’assurance réelle payée par un détenteur de permis de classe 5 (automobile) en 2021 est de 64 $. En y ajoutant l’inflation de 2 % que projette la SAAQ elle-même, le total de la contribution de 2022 et 2023 que les automobilistes auraient payé serait de 132 $. Il s’agit là de la remise réelle selon ce que paient les détenteurs de permis dans les faits depuis plusieurs années.

Choc tarifaire en vue pour 2024

Puisque le montant réellement payé par les automobilistes en 2021 comprend déjà la réduction de 17 $, l’inclure dans le calcul total de la remise équivaut à le calculer deux fois. Car pour annuler cette remise de 17 $, il aurait fallu que la SAAQ affiche un manque à gagner, ce qui n’est pas le cas. Cependant, même si on l’ajoute sur les deux années de remise et qu’on tient compte d’une inflation de 2 % comme le fait la SAAQ elle-même, cela donne un total de 143 $.

Comment la SAAQ et le ministre arrivent-ils au calcul de 184 $? En ajoutant, donc, le rabais de 17 $ déjà consenti, mais aussi en imposant une augmentation de 12,57 % en 2022, pour arriver à une contribution de 91 $ en 2022 et de 93 $ en 2023. Invoquer une économie de 184 $ implique dans ce cas-ci de dire au consommateur qu’il épargne une augmentation de coût qu’il n’a jamais subie.

Cette augmentation de 12,57 % est la plus importante imposée par la SAAQ depuis que le coût du permis a doublé en 2008, passant d’un renouvellement aux deux ans à un renouvellement annuel. Depuis 2008, les contributions ont diminué deux fois, en 2016 et en 2019 et, pour toutes les autres années, ont augmenté au rythme de l’inflation. Aucune explication n’a été donnée pour justifier une augmentation de cette ampleur.

L’automobiliste québécois devra donc s’attendre à un choc tarifaire en 2024. D’une part, la remise de 17 $ sera retirée et, d’autre part, l’augmentation de 12,57 % est récurrente et ajustée à l’inflation, de sorte que la contribution d’assurance sur le permis de conduire sera de 95 $ dans trois ans, soit une augmentation de 31 $ par rapport à 2021, un bond de 48 % qui, lui, ne sera pas du tout théorique.

Une relance à 5,50 $ par mois

Par ailleurs, le ministre Bonnardel avait insisté dans son communiqué sur le fait qu’«en remettant au moins 184 $ dans les poches de tous les conducteurs dans les deux prochaines années, la SAAQ contribuera à la plus importante relance économique depuis des décennies menée par notre gouvernement». Lors de son allocution en conférence de presse, il avait déclaré que «tout cela va amener, j’ose espérer, une relance économique forte pour ceux qui pourront bénéficier de ces rabais de 184 $ sur deux ans».

Décomposer la somme de 132 $ sur deux ans se traduit par 66 $ par année ou 5,50 $ par mois ou 1,27 $ par semaine. Il y a lieu d’espérer que le gouvernement compte sur d’autres sources que celle-là pour assurer «une relance économique forte».

Enfin, plusieurs commentateurs et membres du public se sont demandé pourquoi le gouvernement n’a pas pris ces surplus pour les réinvestir dans le réseau routier. La réponse est simple: il n’en a pas le droit. Confronté à une situation déficitaire galopante à l’époque, le gouvernement avait transféré en 2004 la plus grande partie de l’actif de la SAAQ dans une fiducie, le Fonds d’assurance automobile du Québec. Tout excédent doit revenir aux assurés.

La loi 55 qui créait ce fonds obligeait la SAAQ à résorber le déficit en 10 ans et à rétablir la pleine capitalisation en 15 ans. L’augmentation des contributions au milieu des années 2000, des rendements supérieurs aux attentes, mais surtout l’amélioration marquée du bilan routier qui a fait en sorte que les sommes versées en indemnisation ont diminué radicalement, ont permis de rétablir la situation, au point où les surplus s’accumulent depuis quelques années.

___

(1) Tous les montants dans ce texte ont été arrondis au dollar le plus près et comprennent la taxe de 9 % sur les assurances, sauf lorsque spécifié.