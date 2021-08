Une rivière fouillée à la recherche d’une adolescente disparue en mai au N.-B.

BATHURST, N.-B. — Les policiers fouillent lundi une rivière du nord du Nouveau-Brunswick dans le but de retrouver une adolescente de 14 ans portée disparue depuis le mois de mai.

La police de Bathurst a déclaré que la Gendarmerie royale du Canada et des corps de police municipaux voisins étaient à la recherche de l’adolescente dans la rivière Middle, qui se jette dans le port de Bathurst, dans la baie des Chaleurs.

La disparition de Madison Roy-Boudreau avait été signalée le 11 mai par son père, qui l’a regardée partir pour l’école ce matin-là. La police a déclaré que l’adolescente était montée dans une camionnette grise Ford Ranger plus tard dans la matinée et que le conducteur de ce camion avait été arrêté deux jours plus tard.

Après deux semaines, la police a déclaré que sa disparition faisait dorénavant l’objet d’une enquête criminelle.

La police avait mené la semaine dernière des recherches aériennes à Bathurst et dans les environs.