Une sculpture à l’effigie de Melania Trump suscite des réactions mitigées

LJUBLJANA, Slovénie — Une sculpture en bois à l’effigie de Melania Trump a été érigée dans sa Slovénie natale.

La statue grandeur nature de la première dame des États-Unis a été dévoilée dans sa ville natale de Sevnica, suscitant des réactions mitigées de la part des résidants.

La silhouette rustique a été découpée dans le tronc d’un tilleul. Son visage est représenté dans un style naïf et elle est vêtue d’une robe bleu pâle, comme celle qu’elle portait lors de l’investiture de son mari, Donald Trump.

L’oeuvre a été réalisée par l’artiste américain Brad Downey, dont les photos de la statue font également l’objet d’une exposition dans la capitale slovène, Ljubljana.

Née Melanija Knaus, la première dame avait changé son nom pour Melania Knauss au début de sa carrière dans le monde du mannequinat. Elle s’était installée à New York en 1996 et avait fait la rencontre de Donald Trump deux ans plus tard.

Depuis l’arrivée de ce dernier au pouvoir, Melania Trump s’attire autant l’adoration que les foudres de ses anciens compatriotes slovènes, qui lui reprochent parfois de ne pas en faire assez pour promouvoir ce petit pays des Alpes.

Elle n’a réalisé aucune visite officielle en Slovénie à ce jour.