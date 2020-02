Une semaine de déneigement à Montréal: opération complétée à 20 % lundi matin

MONTRÉAL — La longue opération de chargement de la neige tombée sur les rues et les trottoirs de Montréal lors de la tempête qui a laissé plus de 30 centimètres de neige jeudi et vendredi derniers était complétée à 20 %, en moyenne, lundi matin.

Selon les autorités municipales, les arrondissements où l’enlèvement de la neige était le plus avancé étaient ceux de Lachine (30 %), Montréal-Nord (29 %), Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (27 %) Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (26 %), Outremont (26 %) et le Plateau-Mont-Royal (26 %).

Les secteurs où les travaux progressaient le plus lentement étaient ceux de LaSalle (16 %), Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (12 %), Saint-Laurent (11 %) et Verdun (3 %).

L’opération de chargement a débuté samedi matin; elle devrait durer une semaine, jour et nuit. À Montréal, il y a pour environ 10 000 kilomètres de trottoirs et de rues à déblayer, en plus des pistes cyclables.

Selon Environnement Canada, de 2 à 4 centimètres de neige devraient tomber sur la ville lundi, ce qui ajoutera aux quantités de neige à déblayer.

La Ville de Montréal demande aux automobilistes d’éviter de garer leur véhicule en angle et de respecter les interdictions de stationnement pour assurer le bon déroulement des opérations.