Une semaine de déneigement à Montréal: opération complétée à près de 40 % mardi

MONTRÉAL — La longue opération de chargement de la neige tombée sur les quelque 10 000 kilomètres de rues et de trottoirs de Montréal lors de la tempête qui a laissé plus de 30 centimètres de neige jeudi et vendredi derniers était complétée à tout près de 40 %, en moyenne, en milieu de matinée mardi.

Selon les autorités municipales, les arrondissements où l’enlèvement de la neige était le plus avancé étaient ceux de Lachine (53 %), Montréal-Nord (51 %), le Plateau-Mont-Royal (46 %), Saint-Léonard (46 %) et Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (44 %).

Les secteurs où les travaux progressaient le plus lentement étaient ceux de Verdun (30 %), Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (31 %), Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (33 %), LaSalle (33 %), Saint-Laurent (36 %) et Pierrefonds-Roxboro (36 %).

L’opération de chargement a débuté samedi matin; elle devrait durer au moins une semaine, jour et nuit, en considérant qu’une dizaine de centimètres de nouvelle neige sont tombés sur la ville lundi. Une dizaine d’autres centimètres sont attendus jeudi prochain.

La Ville de Montréal demande aux automobilistes d’éviter de garer leur véhicule en angle et de respecter les interdictions de stationnement pour assurer le bon déroulement des opérations.