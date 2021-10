Une sénatrice démissionne du Groupe des sénateurs indépendants avant une audition

OTTAWA — Une sénatrice a démissionné lundi du plus grand groupe parlementaire de la chambre haute, avant qu’une audition n’ait lieu pour envisager de l’expulser.

La sénatrice Marilou McPhedran a démissionné du Groupe des sénateurs indépendants (GSI) parce qu’elle ne pensait pas qu’elle bénéficierait d’une audition équitable.

Marilou McPhedran a déclaré dans sa lettre de démission au secrétariat du GSI que l’audience «semble prédéterminer une issue négative pour moi».

Une audience organisée pour envisager son expulsion a été organisée après qu’elle a envoyé un courriel en septembre à tous les sénateurs demandant comment le code d’éthique de la chambre était appliqué.

Le sénateur Yuen Pau Woo, facilitateur du Groupe des sénateurs indépendants, a déclaré que Mme McPhedran s’était «vu offrir la possibilité de se défendre lors d’une audience juste et impartiale».

Marilou McPhedran prévoit de rester au Sénat en tant que sénatrice indépendante non affiliée et dit qu’elle ressent «un soulagement et un sentiment d’optimisme» après avoir quitté le groupe.