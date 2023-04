Une sénatrice manitobaine nie avoir falsifié des documents pour aider des Afghans

OTTAWA — Une sénatrice du Manitoba qui nie avoir falsifié des documents de voyage affirme que plusieurs ministres étaient au courant de son choix d’envoyer des lettres à des Afghans pour les aider à fuir lorsque les talibans ont pris le contrôle du pays, et que personne ne lui a dit d’arrêter.

Le Globe and Mail rapporte que 150 Afghans ayant reçu des lettres de la sénatrice Marilou McPhedran sont maintenant bloqués dans une chambre d’hôtel albanaise, incapables de venir au Canada en tant que réfugiés parce que le gouvernement juge leurs documents inauthentiques.

Mme McPhedran a déclaré mercredi à la commission de l’immigration de la Chambre des communes que le ministre de la Défense de l’époque, Harjit Sajjan, et Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, savaient qu’elle prévoyait d’envoyer des documents aux réfugiés afghans pour les aider à quitter le pays en 2021.

Elle pense que l’ancien ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, et Marco Mendicino, alors ministre de l’Immigration, étaient également au courant.

«Il est très clair qu’il y a eu des communications au sujet de l’envoi du plus grand nombre possible de lettres de facilitation», a déclaré Mme McPhedran à la commission mercredi, ajoutant que les ministres avaient reçu des copies de courriels à cet effet.

Elle a ajouté que les ministres ne lui avaient jamais répondu spécifiquement au sujet de ces lettres, mais qu’ils lui avaient envoyé des courriels au sujet des efforts d’évacuation en Afghanistan.

Ils ne lui ont jamais dit d’arrêter ce qu’elle faisait.

Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté avait envoyé plusieurs lettres authentiques directement aux ressortissants afghans qui avaient le droit de venir au Canada pour les aider à franchir les points de contrôle en Afghanistan, mais n’autorisait pas les tiers à les envoyer au nom du gouvernement.

La situation a été renvoyée à la GRC, qui a déterminé qu’elle ne pouvait pas mener une enquête viable.

Mme McPhedran a déclaré à la commission que le chef de cabinet de M. Sajjan lui avait remis un modèle de lettre de facilitation de visa afin d’aider les Afghans à franchir les points de contrôle pour quitter l’Afghanistan.

Elle a précisé que le modèle provenait de George Young, dans un courriel qui disait : «J’ai reçu ceci d’un collègue d'(Affaires mondiales Canada), essayez-le».

La lettre suggérant que le formulaire était destiné aux citoyens canadiens, elle a demandé une révision et a rapidement reçu un nouveau modèle dont les mots «citoyen canadien» avaient été retirés.

«J’ai fait confiance à l’époque, comme je le fais aujourd’hui, au modèle de facilitation fourni par M. Young, j’ai fait confiance à son authenticité et il a permis de sauver de nombreuses vies», a-t-elle déclaré à la commission.

Messieurs Sajjan et Mendicino n’ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, et les anciens ministres Garneau et Monsef n’ont pas pu être joints dans l’immédiat.

Dans un communiqué, le ministère de l’Immigration indique qu’il ne peut donner plus de détails en raison d’un litige en cours.

Après la réunion, la porte-parole du NPD en matière d’immigration, Jenny Kwan, a déclaré que les ministres devaient apporter des éclaircissements au comité.

«La vraie question, pour moi, est celle de la responsabilité ministérielle», a déclaré Mme Kwan.

Le ministre Sajjan devrait comparaître devant la commission la semaine prochaine, et M. Garneau a également été invité à témoigner.

Les députés de tous les partis ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant au manque d’équité, d’approbation et de respect des procédures associées aux actions du sénateur.

«Aucun d’entre nous ne ferait jamais cela, quelle que soit sa couleur politique, en raison de la division du pouvoir et du danger qu’ils peuvent représenter pour les soldats, il y a des problèmes d’équité », a déclaré la députée conservatrice Michelle Rempel Garner.

Le bureau de Mme McPhedran a envoyé les lettres directement aux Afghans et a également partagé le modèle avec des «défenseurs de confiance», notamment le responsable des droits de l’homme de la FIFA et un ancien athlète olympique canadien.

Elle a déclaré qu’elle ne savait pas exactement combien de lettres avaient été envoyées, mais qu’à sa connaissance, il y en avait environ 640.

«Je ne tenais pas compte des chiffres. Il s’agissait de faire sortir le plus grand nombre de personnes – le plus grand nombre de femmes – possible», a-t-elle déclaré.

Mme McPhedran a déclaré à la commission qu’elle avait fourni une liste continue de noms au gouvernement, qui les avait «introduits dans le système».

Elle a également déclaré à la commission qu’elle pensait que les lettres étaient destinées à faire passer les Afghans par les points de contrôle et à les faire sortir du pays, et non à leur permettre d’entrer au Canada, bien que la lettre elle-même indique que le destinataire s’est vu accorder un visa pour entrer au Canada.

La sénatrice a rétorqué qu’elle n’était pas responsable du contenu de la lettre et qu’elle l’avait reçue du gouvernement.

Mme Rempel Garner a déclaré qu’un membre de la famille d’un de ses électeurs avait reçu la lettre et croyait qu’il avait effectivement reçu l’autorisation de venir au Canada.

«Sénatrice, vous avez mis la vie de ma famille en danger, a déclaré Mme Rempel Garner à Mme McPhedran. Ils ont mis leur vie en danger. Ils n’ont pas été en mesure de postuler pour des programmes réguliers».

Mme McPhedran a déclaré qu’elle rejetait cette allégation.

Le comité a été brusquement ajourné une heure plus tôt, avec l’appui des députés libéraux et du Bloc Québécois. Plusieurs députés ont expliqué que c’était parce qu’ils devaient aller voter à la Chambre, tandis que la députée libérale Arielle Kayabaga a dit qu’elle pensait qu’ils avaient épuisé leurs questions, qui devenaient répétitives.

Mme McPhedran a déclaré qu’elle s’en tenait aux choix qu’elle avait faits.