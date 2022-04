Une sénatrice veut que les élus adoptent son projet de loi pour saisir l’argent russe

OTTAWA — Une sénatrice indépendante exhorte la Chambre des communes à adopter rapidement le projet de loi visant à saisir des milliards de dollars d’actifs russes gelés et de les utiliser pour rebâtir l’Ukraine.

Le Sénat se prononcera prochainement sur le projet de loi de Ratna Omidvar concernant la réaffectation de certains biens saisis, bloqués ou mis sous séquestre. Le projet de loi est rendu à l’étape de la troisième lecture.

S’il est adopté, le projet de loi devra être examiné par les élus de la Chambre des communes.

Selon Mme Omidvar, les images de destruction en Ukraine démontrent la nécessité d’adopter son projet de loi avant l’ajournement du Parlement en juin afin de confisquer l’argent bloqué par les sanctions

La législation canadienne permet de bloquer des fonds, mais le gouvernement n’a pas l’autorité pour saisir cet argent et l’employer à d’autres buts.

Le Canada a sanctionné plus de 1100 individus et entités russes afin de punir le président russe Vladimir Poutine et ses alliés de l’invasion de l’Ukraine.

Si elle est adoptée, la loi permettrait de saisir cet argent pour aider les victimes de l’agression russe.