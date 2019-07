Une survivante de la tragédie de Greektown ne veut pas le rôle de la victime

TORONTO — Danielle Kane a lutté contre la dépression et a même envisagé le suicide quand elle était âgée de la vingtaine.

Elle est ensuite tombée amoureuse et retournée aux études. Sa vie semblait se diriger dans la bonne direction jusqu’à ce soir d’été de l’an dernier, quand un homme à l’esprit troublé a tiré des coups de feu dans le quartier Greektown, à Toronto. Mme Kana a alors été atteinte d’une balle.

«Pas aujourd’hui, a-t-elle pensé. Ma vie n’est pas finie.»

Âgée de 32 ans, Mme Kane a été l’un des 13 personnes blessées lors du drame du 22 juillet 2018 qui a coûté la vie à deux personnes: Reese Fallon et Julianna Kozis.

Ce soir-là, Mme Kane célébrait la fête d’un ami à la terrasse d’un restaurant de l’avenue Danforth lorsqu’elle a entendu ce qui ressemblait à un feu d’artifice. Une serveuse a exhorté les clients à entrer dans l’établissement parce qu’il y avait un tireur en liberté. Incrédule, elle a pris son verre de vin et suivi ses amis à l’intérieur du restaurant.

«Nous y étions en sécurité», se rappelle-t-elle.

Un autre client a déclaré qu’il y avait un blessé à l’extérieur. Le copain de Mme Kane, Jerry Pinksen, un infirmier, s’est alors précipité pour lui venir en aide. Mme Kane a tenté de le retenir avant de le suivre.

«Nous travaillons ensemble dans un service d’urgence. Quand un cas urgent arrive, tout le monde va à son poste», raconte-t-elle.

Mme Kane a fait deux pas à l’extérieur avant de remarquer une silhouette sombre qui se tenait à quelques mètres d’elle.

«Je me souviens d’avoir pensé à quel point c’était étrange qu’il soit là.»

Elle a ensuite vu le tireur Faisal Hussain ouvrir le feu. Elle s’est légèrement retournée avant de ressentir une brûlure à l’avant-bras gauche. La balle a ensuite poursuivi sa course en lui déchirant l’abdomen, ratant l’aorte de quelques centimètres et la moelle épinière d’un millimètre. Le projectile a ensuite ricoché sur sa colonne vertébrale avant de sortir du corps par l’épaule droite.

Elle s’est effondrée au sol, se cassant des côtes dans le processus. Mme Kane ne pouvait plus sentir ses jambes et avait du mal à respirer. Un de ses poumons et le diaphragme s’étaient effondrées et l’autre poumon a commencé à se remplir de sang.

M. Pinksen, qui l’avait entendu crier, s’est dépêché de la ramener à l’intérieur du restaurant.

Il se souvient du choc et de la colère qu’il ressentait à ce moment-là. «Alors, j’ai compris. Elle n’avait pas besoin de ça. Elle avait besoin de l’infirmier Jerry».

Il a stabilisé son état et attendu l’arrivée des ambulanciers.

11 jours de coma

Mme Kane est restée 11 jours dans un coma artificiel.

Elle a subi quatre opérations chirurgicales.

Les 12 derniers mois ont été une année de découvertes pour le couple.

Mme Kane est demeurée deux moins à l’Institut de réadaptation de Toronto où elle a appris à vivre avec sa paraplégie. «Tout a changé pour moi», confie-t-elle.

Son plus grand problème est de composer avec la douleur. «La douleur est plus handicapante que le manque de capacité de marcher», dit-elle. Elle a mal au bas du dos et elle ressent constamment des «sensations de brûlure» dans les jambes.

Le cannabis l’aide, dit-elle.La physiothérapie lui est également utile, mais elle vient d’atteindre le plafond imposé par l’assurance-maladie.

Heureusement, le couple a reçu plus de 200 000 $ par l’entremise d’une campagne de sociofinancement lancée par un ami. Cet argent lui permettra de déménager à Oshawa pour se rapprocher de l’école de Mme Kane qui espère s’inscrire à quelques cours en janvier pour se préparer au programme de soins infirmiers.

La somme a également permis à M. Pinksen de s’absenter du travail pour aider sa compagne à la maison.

«Sans cet argent, j’aurais été stressée. Mon rétablissement aurait été plus difficile, croit-elle. Peut-être que c’est pour ça que je suis si détendue. Ça et Jerry!»

Mentalement, il y a eu des hauts et des bas, reconnaît Mme Kane. La dépression soulève parfois sa tête sombre, mais la jeune femme a trouvé un réconfort dans la méditation et l’idée que la vie est une souffrance ponctuée de moments de joie.

«Je ressens toutes les souffrances que j’ai eues, mais j’ai une grande capacité de joie», rigole Mme Kane.

Elle dit penser parfois au tireur qui s’est suicidé au moment de la fusillade.

«Je lui pardonne, mentionne-t-elle. Il y a certainement des moments où il n’est pas ma personne préférée, mais je le vois comme un être humain qui a du mal à obtenir de l’aide. Je peux seulement imaginer à quel point sa vie a dû être terrible pour être si isolé et torturé par des pensées violentes.»