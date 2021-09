Une table scientifique recommande des stratégies relatives aux opioïdes en Ontario

Selon la table des sciences de l’Ontario, de nombreuses stratégies doivent être mises en place dans toute la province afin de lutter contre la crise des opioïdes qui s’est considérablement aggravée pendant la pandémie. Dans son mémoire publié mercredi, le groupe d’experts a déclaré que ces stratégies sont nécessaires pour faire face à l’augmentation significative des surdoses mortelles depuis l’apparition du nouveau coronavirus en Ontario en 2020.

Les stratégies proposées pour lutter contre les dommages liés aux opioïdes pendant la pandémie de la COVID-19 comprennent le soutien à la continuité et l’accès aux services pour la réduction des méfaits liés à la drogue et la dépendance, ainsi que l’intégration de ces services dans les environnements à haut risque comme les centres d’hébergement et les campements, a écrit la table scientifique dans le mémoire publié mercredi soir.

Le groupe d’experts a aussi évoqué la lutte contre la facilité de l’approvisionnement en médicaments par l’entremise de stratégies adaptatives de réduction des méfaits, l’amélioration de l’accès à la télémédecine et aux services de soins à distance .

Les taux de surdoses mortelles d’opioïdes ont augmenté de 60% en Ontario depuis que la pandémie a frappé la province de plein fouet en mars 2020, a noté le groupe. Les taux de services médicaux d’urgence pour les surdoses présumées d’opioïdes ont augmenté de 60 % au cours de la même période.

«Le fentanyl, les sédatifs et les stimulants sont également plus fréquemment retrouvés dans les rapports de toxicologie post-mortem des personnes ayant subi une surdose mortelle d’opioïdes, ce qui indique une offre de plus en plus volatile (puissance et composition imprévisibles) d’opioïdes et d’autres médicaments non réglementés», a écrit la table scientifique. Elle ajoute que les sans-abri, les personnes à faibles revenus, les communautés rurales et nordiques, les personnes racisées et les Autochtones ont été touchés de manière disproportionnée par la crise.

On estime que 6819 personnes sont décédées des suites d’une surdose d’opioïdes en Ontario entre 2016 et 2020.

La table scientifique a déclaré que les fournisseurs de services, les chercheurs et les personnes ayant déjà eu un problème de dépendance aux opioïdes devraient collaborer pour mettre un terme à ce fléau.

Les raisons de l’aggravation de la crise des opioïdes sont multiples. «Les facteurs qui peuvent avoir contribué à l’augmentation des taux de dommages liés aux opioïdes comprennent le stress lié à la pandémie, l’isolement social et la maladie mentale qui ont entraîné des changements dans les comportements de consommation des drogues ; les restrictions aux frontières et aux voyages qui ont créé un approvisionnement en drogues non réglementé plus erratique et volatile ainsi qu’une accessibilité réduite aux services de toxicomanie, d’aide en santé mentale et de réduction des méfaits», indique la table des sciences de l’Ontario.

Le rapport indique également qu’il existe des lacunes dans les données provinciales relatives aux personnes les plus touchées par la crise, y compris les communautés racialisées et marginalisées.

«Des efforts pour connaître les conséquences en lien avec la crise des opioïdes pour des sous-groupes spécifiques sont possibles grâce à des investissements continus dans la prise de données sur la crise des opioïdes de l’Ontario. La collaboration entre les intervenants communautaires et les personnes ayant eu une dépendance sont nécessaires pour examiner l’efficacité des interventions dans ces populations», indique le rapport de la table des sciences de l’Ontario.