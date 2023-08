Des télécabines immobilisées par une panne d’électricité à Banff

BANFF, Alb. — Des centaines de visiteurs qui avaient pris lundi des télécabines panoramiques sur le mont Sulphur, dans le parc national de Banff, ont dû être aidés pour redescendre du sommet, mardi, après une panne de courant.

Pursuit, la société qui exploite ce populaire service de télécabines touristiques, a déclaré dans un communiqué que la panne qui a touché la région de Banff avait été causée par un orage lundi soir.

La porte-parole, Tanya Otis, a indiqué dans un courriel que lorsque le courant a été coupé lundi soir, la priorité de Pursuit avait été d’assurer la sécurité de ceux qui se trouvaient dans les télécabines au moment de la panne.

Le site Internet de l’entreprise souligne que les télécabines montent à une altitude de 698 mètres, dans un périple panoramique de huit minutes, jusqu’au sommet du mont Sulphur. Dans le bâtiment qui accueille les télécabines au sommet, on retrouve plusieurs restaurants et une boutique de souvenirs.

Dans une vidéo publiée sur le média social X, on voit des passagers dormant par terre. Une femme déplore «le manque de préparation à de telles situations».

La femme, qui n’a pas pu être jointe pour obtenir plus de commentaires, raconte que les restaurants au sommet ont commencé à fournir de la nourriture environ deux heures plus tard, sans que personne n’informe les passagers de ce qui se passait.

Mme Otis a déclaré que la société s’était concentrée sur les centaines de clients qui se trouvaient à la station supérieure après avoir d’abord fait descendre les gens des télécabines en toute sécurité.

«Notre personnel a fourni de la nourriture, des boissons et des couvertures tout au long de la nuit et a rendu tout le monde aussi confortable que possible dans notre établissement», a-t-elle assuré.

Certains visiteurs ont indiqué sur les réseaux sociaux qu’ils étaient redescendus en empruntant le sentier de randonnée de cinq kilomètres et demi, qui est répertorié comme «modéré» sur le site du parc national Banff. On souligne que le sentier sillonne le mont Sulphur en lacets, avec un dénivelé d’environ 655 mètres.

Mme Otis a déclaré que tous les clients qui étaient toujours au sommet avaient été héliportés mardi matin, avec l’aide de Parcs Canada.

Une porte-parole de Parcs Canada avait déclaré plus tôt mardi que son personnel de sécurité des visiteurs participait aux opérations.

«La sécurité des personnes touchées est notre priorité absolue», indiquait dans un courriel Emma Badgery, agente de communication de l’unité de terrain de Parcs Canada à Banff. Elle n’a pas immédiatement donné plus de détails.