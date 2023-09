Une témoin de l’attaque mortelle de London raconte les événements au tribunal

WINDSOR, Ont. — Le conducteur d’une camionnette noire s’est précipité vers un trottoir pour y heurter les victimes, dont l’une a été projetée dans les airs, a témoigné mercredi une témoin oculaire de cette attaque ayant décimé une famille musulmane à London, en Ontario.

Nathaniel Veltman, qui a plaidé non coupable, est accusé d’avoir délibérément frappé cinq membres de la famille Afzaal avec son camion alors qu’ils se promenaient. Quatre personnes sont mortes. Les procureurs ont allégué que ses actes constituaient un acte de terrorisme.

Témoignant au procès de M. Veltman, Lindsay Marshall, 36 ans, a déclaré aux jurés qu’elle lisait un livre sur le balcon de son appartement près de Hyde Park Road et de South Carriage Road le 6 juin 2021, lorsqu’elle a entendu un véhicule faire vrombir son moteur.

Mme Marshall dit avoir levé les yeux et vu une camionnette noire se dirigeant vers le sud, qui avait accéléré à travers une intersection et qui s’était retrouvée sur un trottoir.

Elle a ajouté qu’elle avait ensuite vu un véhicule de police arriver sur les lieux et qu’un policier a tenté de réanimer quelqu’un qui venait d’être heurté.

«D’autres voitures arrivaient de l’autre côté de la rue, et elles ont commencé à s’arrêter. Je suis restée assise, comme si je ne savais pas vraiment ce que je venais de voir», a-t-elle relaté, ajoutant que du personnel d’urgence supplémentaire s’est présenté sur les lieux et qu’un périmètre de sécurité a été aménagé.

«Je suis restée là pendant environ une heure, comme sous le choc de ce que j’ai vu. Je n’arrivais pas vraiment à y croire», a-t-elle témoigné.

M. Veltman, qui est entré dans la salle d’audience mercredi matin les yeux baissés, s’est assis à côté de ses avocats et a regardé un écran de contrôle et un mur devant lui. Il a pris quelques notes et échangé des morceaux de papier avec ses avocats, avec lesquels il s’entretenait occasionnellement.

Plus tard mercredi, les jurés ont commencé à regarder une vidéo de M. Veltman au quartier général de la police de Londres peu après son arrestation.

La présentation de la vidéo, qui devait durer plusieurs heures et s’étendre jusqu’à la séance de jeudi, a commencé par des images de voitures de police arrivant sur le site et s’est poursuivie par des images de son enregistrement au poste.

Salman Afzaal, 46 ans, son épouse Madiha Salman, 44 ans, leur fille Yumna, 15 ans, et sa grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, ont tous été tués dans l’attaque. Le fils du couple, âgé de neuf ans, a également été grièvement blessé, mais a survécu.

M. Veltman, 22 ans, a plaidé non coupable de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre.

Les procureurs fédéraux affirment que M. Veltman était motivé par des convictions nationalistes blanches.

L’avocate de la Couronne, Sarah Shaikh, a déclaré lundi aux jurés dans sa déclaration liminaire que M. Veltman aurait planifié son attaque pendant trois mois.

Elle a mentionné que l’accusé avait avoué aux enquêteurs que ses intentions étaient politiques, qu’il avait quitté son domicile le jour de l’attaque à la recherche de musulmans à tuer et qu’il avait utilisé un camion pour envoyer un message aux autres pour les prévenir que de tels véhicules pouvaient cibler les musulmans.

Un exposé conjoint des faits présenté au jury indique que M. Veltman conduisait son camion vers le nord sur Hyde Park Road à London lorsqu’il a vu la famille Afzaal. Il a fait demi-tour pour se diriger vers le sud en leur direction. Deux femmes de la famille Afzaal portaient des vêtements traditionnels pakistanais au moment de l’attaque.

M. Veltman a accéléré alors qu’il s’approchait de la famille, et les données de son camion montrent qu’il s’est dirigé vers la droite, dans le but de heurter la famille, cinq secondes seulement avant de les heurter.

«De cinq secondes avant l’impact jusqu’au point d’impact, la pédale de frein n’a jamais été enfoncée, relate l’exposé. M. Veltman a frappé les victimes avec son camion et au moins un membre de la famille a été projeté en l’air.»

Mardi, le jury a visionné une vidéo de Nathaniel Veltman roulant à toute vitesse avec son camion, vu avec l’avant fortement endommagé, dans un stationnement presque vide d’un centre commercial quelques minutes après l’attaque, et s’arrêtant à côté d’un taxi garé. Le tribunal a appris qu’il avait demandé au chauffeur de taxi d’appeler le 911 et a déclaré qu’il avait intentionnellement frappé plusieurs personnes.

La vidéo – extraite et montée à partir d’images des caméras de sécurité du centre commercial – montre trois véhicules de police arrivant environ deux minutes plus tard, suivis d’autres véhicules de police quelques minutes plus tard.

On y voit M. Veltman quitter son camion et faire quelques pas avant de s’agenouiller et de mettre ses mains sur sa tête alors que les agents s’approchent et l’arrêtent.

Le procès, qui se déroule à Windsor, en Ontario, devrait durer huit semaines.