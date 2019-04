Une tempête de neige a paralysé le centre et le sud de l’Alberta

CALGARY — Des autoroutes recouvertes de neige ont été rouvertes dimanche à la circulation dans le sud de l’Alberta, mais des avertissements de neige et même de blizzard demeuraient en vigueur dans certains secteurs.

Des véhicules bloqués ou accidentés ont dû été retirés des voies rapides.

Environnement Canada a indiqué qu’une forte dépression avait provoqué des chutes de neige et soulevé des vents violents dans la majeure partie du centre et du sud de l’Alberta, de samedi à dimanche matin.

La dépression a même causé quelques orages violents de courte durée dans le sud-est de l’Alberta avant que la tempête de neige s’abatte sur la région, samedi soir.

La Transcanadienne à l’est de Calgary a été fermée dans les deux directions. Des restrictions à la circulation ont été imposées sur l’autoroute à l’ouest de la métropole de l’Alberta, a indiqué la police. Les services d’urgence ont dû se rendre sur les lieux d’un carambolage impliquant quatre semi-remorques et 11 autres véhicules. Aucune blessure grave n’a été signalée.

Calgary a reçu de 10 et 20 centimètres de neige, tandis qu’à Cochrane, à l’ouest de la ville, il en est tombé 30 centimètres. Un avertissement de blizzard est resté en vigueur dimanche pour le parc provincial Cypress Hill et Foremost, dans le sud-est de la province.

L’aéroport international de Calgary a fait état de 49 annulations de vols. Cinq vols ont été déroutés

Le fournisseur d’électricité Fortis a déclaré que la neige et le vent avaient provoqué des pannes d’électricité au sud de Calgary et que les conditions météorologiques et la fermeture de routes avaient ralenti les réparations.

«Nous mobilisons nos équipes de toute la province pour aider à la restaurer le courant», a indiqué la compagnie par Twitter, dimanche.

La police de Calgary a mis en garde contre tout déplacement dimanche et a même annulé son semi-marathon annuel.

Un avertissement de blizzard a été lancé pour le sud-ouest de la Saskatchewan voisine.

La ligne d’assistance routière du gouvernement de la Saskatchewan a annoncé dimanche que la route transcanadienne était fermée de l’Alberta jusqu’à Swift Current, un tronçon de près de 170 kilomètres.