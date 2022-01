Une tempête de neige s’amène au Québec et dans le sud de l’Ontario

OTTAWA — Environnement Canada prévoit une tempête hivernale au Québec et dans le sud de l’Ontario, lundi.

Selon l’agence, une importante dépression en développement sur les Carolines remontera la côte est américaine pour atteindre l’Ontario, dimanche soir, et le sud du Québec lundi matin.

La tempête laissera un total de 15 à 25 centimètres de neige dans les Bois-Francs, à Montréal et à Laval. De plus, prévient Environnement Canada, «la neige combinée aux vents forts du secteur nord-est réduira la visibilité à presque nulle dans la poudrerie sur ces régions».

Les précipitations pourraient atteindre de 25 à 35 centimètres en Mauricie, dans Lanaudière et les Laurentides. On s’attend aussi à une chute de 25 centimètres de neige à Québec et à Charlevoix, et de 25 à 40 centimètres dans le secteur de Gatineau.

La neige pourrait être plus abondante en Ontario. Des régions comme Niagara, Kingston et Ottawa pourraient recevoir jusqu’à 40 centimètres de neige de dimanche soir à lundi soir.