Une tempête dévastatrice cause la mort d’au moins 12 personnes en Europe

LONDRES — Des équipes ont dégagé des arbres tombés et travaillé au rétablissement de l’électricité pour environ 400 000 personnes en Grande-Bretagne, alors que l’Europe occidentale effectuait une opération de nettoyage samedi après l’une des tempêtes les plus dévastatrices des dernières années.

Au moins 12 personnes ont été tuées, dont plusieurs par des chutes d’arbres, en Irlande, en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Baptisée «tempête Eunice» par les services météorologiques britanniques et irlandais, et «tempête Zeynep» en Allemagne, la tempête de vendredi était la deuxième à frapper la région en une semaine.

Les vents ont renversé la flèche d’une église à Wells, dans le sud-ouest de l’Angleterre, arraché des parties du toit en dôme de l’O2 Arena de Londres et laissé une traînée d’arbres abattus et de bâtiments endommagés dans plusieurs pays.

Une rafale de 196 km/h a été provisoirement enregistrée vendredi sur l’île de Wight. Si elle est confirmée, il s’agirait de la plus forte jamais enregistrée en Angleterre. À titre comparatif, les vents de la force d’un ouragan commencent à 119 km/h.

Le service météorologique du Met Office a déclaré que d’autres vents violents toucheraient les côtes méridionales de l’Angleterre et du Pays de Galles samedi, avec le risque de nouveaux dégâts, tandis que la neige et la glace pourraient causer des perturbations plus au nord.

L’association nationale des chemins de fer britanniques a déclaré que «les routes de la majeure partie de la Grande-Bretagne» restaient affectées par les intempéries samedi matin et que les perturbations se poursuivraient tout au long de la journée.

En Allemagne, les transports sont également fortement perturbés. La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a déclaré qu’aucun train longue distance ne circulerait au nord de Dortmund, Hanovre et Berlin jusqu’à au moins 18 h 00 samedi.

La tempête a fait au moins trois morts en Allemagne, dont un homme qui est tombé alors qu’il tentait de réparer un toit endommagé et un conducteur dont la voiture a percuté un arbre tombé en travers d’une route.

Dans la ville de Brême, au nord-ouest du pays, une grue de 55 mètres est tombée sur un immeuble de bureaux inachevé.

Une opération de nettoyage était également en cours aux Pays-Bas, où quatre personnes sont mortes lorsque «Eunice» a traversé le pays vendredi.

Les services ferroviaires, interrompus pendant la tempête, sont restés perturbés. La société responsable de l’infrastructure ferroviaire a déclaré qu’elle travaillait d’arrache-pied pour réparer les dégâts «importants» causés aux voies et aux lignes électriques aériennes.

Des ingénieurs devaient évaluer les dégâts causés au toit du stade de La Haye, où l’équipe de soccer professionnelle ADO The Hague joue ses matchs à domicile, après que des parties de la structure se soient détachées.

Dans tout le pays, des équipes déplaçaient les arbres tombés et commençaient à réparer les toits endommagés par la tempête.