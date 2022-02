Une tempête devrait recouvrir la Pennsylvanie et la Nouvelle-Angleterre de glace

Une puissante tempête hivernale qui a déjà causé quelque 350 000 pannes de courant du Texas jusqu’à la vallée l’Ohio devrait recouvrir la Pennsylvanie et la Nouvelle-Angleterre de glace et de neige au cours des prochaines heures, préviennent des météorologues.

La tempête interférait vendredi avec les activités de plusieurs grands aéroports américains, notamment ceux de New York, Boston et Dallas.

Des chutes de neige sont prédites, mais on s’inquiète surtout de l’impact de la glace sur les déplacements et le service électrique du nord-est avant que la tempête ne glisse en mer plus tard vendredi et samedi, a dit Rick Otto, un météorologue du Service national de météorologie des États-Unis.

Et même à ce moment, a ajouté M. Otto, d’autres chutes de neige et de glace accompagneront une chute du mercure.

Des portions de l’État de New York, de la Pennsylvanie et du Vermont rapportaient vendredi avoir reçu plus de 30 centimètres de neige, selon le service météorologique.

Quelque 350 000 maisons et commerces ont été plongés dans le noir entre le Texas et la vallée de l’Ohio, quand la pluie verglaçante et la neige ont brisé des branches et alourdi les lignes électriques. La tempête a aussi généré une tornade mortelle dans l’Alabama, déposé plus de 30 centimètres de neige sur plusieurs secteurs du Midwest et occasionné une rare accumulation de neige au Texas.

Plus de 125 000 maisons et commerces étaient privés d’électricité dans la région de Memphis, au Tennessee, vendredi matin, selon le site poweroutage.us. Quelque 85 000 clients de l’Ohio étaient aussi dans le noir.

Plusieurs écoles et bureaux demeuraient fermés vendredi dans les régions balayées par la tempête la veille, puisque les routes étaient glacées et que le mercure n’est jamais remonté au-dessus du point de congélation.

Du côté plus chaud de la tempête, on rapporte qu’une tornade a frappé une région rurale de l’ouest de l’Alabama jeudi après-midi, faisant un mort et trois blessés graves. La victime est une femme dont le corps a été retrouvé sous des décombres. Une maison a aussi été lourdement endommagée.

Des tornades en hiver sont inhabituelles, mais possibles, et les experts préviennent que les conditions atmosphériques nécessaires à la formation de tornades s’intensifient avec le réchauffement planétaire.

Le site FlightAware.com rapporte l’annulation de plus de 9000 vols aux États-Unis jeudi et vendredi, ce qui s’ajoute à plus de 2000 annulations mercredi.

Des centaines de vols ont été annulés ou retardés vendredi aux aéroports de LaGuardia à New York, Logan à Boston et Liberty à Newark.

À Memphis, des employés de la voirie s’affairaient à dégager les branches et les lignes électriques tombées au sol. Les résidants privés d’électricité ont passé une nuit froide; d’autres se sont réfugiés chez des proches ou à l’hôtel. Des responsables ont prévenu qu’il pourrait falloir plusieurs jours avant de rebrancher tout le monde.

Le responsable des travaux publics de Memphis, Robert Knecht, a témoigné jeudi soir de 225 arbres déracinés et indiqué que les équipes travaillent 16 heures par jour pour tout nettoyer.

On rapportait vendredi matin environ 15 000 pannes au Texas, un an après qu’une tempête de glace ait causé une des pires pannes électriques de l’histoire des États-Unis. Quelque 4 millions d’abonnés avaient été privés de courant en 2021.