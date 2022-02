Une tempête est attendue dans les provinces de l’Atlantique

Une tempête s’abat sur le Canada atlantique, forçant la fermeture d’écoles et de bureaux gouvernementaux au moment où certaines parties de la Nouvelle-Écosse se préparent à une longue période de pluie verglaçante.

Environnement Canada prévient que des pannes de courant généralisées sont probables, et Nova Scotia Power a activé son centre des opérations d’urgence pour faire face à la cinquième tempête hivernale majeure à frapper la province au cours des quatre dernières semaines.

Le reste de la région peut s’attendre à recevoir un mélange de neige abondante, de grésil et de pluie jusque tard dans la fin de semaine.

Des avertissements de neige et de tempête hivernale ont été émis pour tout le Nouveau-Brunswick, où jusqu’à 55 centimètres de neige sont prévus pour la moitié sud de la province. L’Île-du-Prince-Édouard attend jusqu’à 45 cm de neige.

Entre 30 et 40 centimètres de neige pourraient recouvrir le nord de la Nouvelle-Écosse et l’ouest du Cap-Breton d’ici samedi matin, tandis que des avertissements de pluie et de pluie verglaçante restent en vigueur pour le reste de la province, avec jusqu’à 100 millimètres de pluie possibles dans certaines parties du sud de la Nouvelle-Écosse.

À Terre-Neuve-et-Labrador, jusqu’à 70 cm de neige pourraient tomber sur le centre et le nord-est de l’île, et les collectivités de l’est peuvent s’attendre à une période prolongée de pluie et de pluie verglaçante.