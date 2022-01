Une tempête hivernale balaie les Maritimes, créant des conditions dangereuses

HALIFAX — Une puissante tempête hivernale balaie les Maritimes samedi, soumettant une grande partie de la région à une poudrerie abondante. Les autorités ont averti des conditions de voyage dangereuses, des fermetures généralisées et du risque de pannes de courant.

La police demande aux résidents d’éviter les déplacements si possible, car les routes et les autoroutes se détériorent rapidement dans des conditions de type blizzard.

Une vague de fermetures et d’annulations a été annoncée en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick, y compris des vols, des traversiers, des transports en commun, des universités, des bibliothèques, des cliniques de COVID-19 et des entreprises.

Le météorologue à la retraite d’Environnement Canada, Jim Abraham, affirme que le passage de la neige à la pluie verglaçante avec des vents plus forts en début d’après-midi créera la « tempête parfaite » pour d’éventuelles pannes de courant.

Il dit que la pluie verglaçante peut coller aux lignes électriques et aux branches des arbres, les rendant plus lourds et plus susceptibles de se briser lorsque les vents se lèvent avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h dans les prévisions.

Selon Environnement Canada, certaines parties des Maritimes pourraient voir jusqu’à 40 centimètres de neige, tandis que d’autres régions côtières pourraient s’attendre à plusieurs heures de pluie verglaçante.

La ville de Halifax a prévenu que l’opération de nettoyage de la tempête hivernale pourrait prendre plus de temps que d’habitude.

La Municipalité régionale de Halifax a avisé les résidents que «des difficultés importantes au niveau des ressources en raison des répercussions de la COVID-19» pourraient avoir une incidence sur les normes de service.

La ville a précisé que sa main-d’œuvre était affectée par les expositions de ses employés au virus et par les exigences provinciales en matière d’auto-isolement et de tests.

Les responsables ont ajouté que les services pour les transports en commun, la collecte des déchets solides, certains centres de loisirs ainsi que d’autres travaux municipaux pourraient être affectés.