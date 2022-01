Une tempête hivernale cible la côte est des États-Unis

BOSTON — Les résidants et les responsables du nord-est et de la région Mid-Atlantic des États-Unis se préparent à l’arrivée imminente d’une puissante tempête hivernale qui pourrait générer des conditions de blizzard au cours des prochaines heures.

Des chutes de neige abondantes et des vents violents étaient attendus dans les Carolines et dans la région de l’Appalachia dès vendredi soir, selon le Service météorologique national des États-Unis.

Des conditions de tempête hivernale sont prédites le long de la côte est du pays, jusqu’en Nouvelle-Angleterre. Les météorologues mettent en garde contre des accumulations de plus de 50 centimètres de neige en certains endroits et contre des vents qui frôleront les 100 kilomètres/heure.

Les dirigeants locaux se sont empressés vendredi de déclarer des urgences de neige et d’imposer des interdictions de stationnement. Ils ont prévenu que la poudrerie pourrait rendre les déplacements essentiellement impossibles et que du temps très froid devrait suivre la tempête, samedi soir.

En Virginie, où un blizzard a coincé des centaines d’automobilistes sur une autoroute plus tôt ce mois-ci, le gouverneur Glenn Youngkin a décrété un état d’urgence et assuré qu’on a déjà entrepris de déployer les ressources nécessaires pour gérer les chutes d’arbres, les pannes de courant et les problèmes de déplacements.

La région pourrait recevoir une trentaine de centimètres de neige lourde et mouillée, en plus d’être balayée par des vents de 75 kilomètres/heure. Des inondations dues aux marées sont aussi possibles.

On attend des conditions similaires dans les régions de Philadelphie et de New York. Les communautés côtières du New Jersey jusqu’au Connecticut sont menacées par des chutes de neige plus importantes et des vents plus puissants.

Les épiceries de la Nouvelle-Angleterre, dont des secteurs isolés pourraient être ensevelis sous un mètre de neige, ont été dévalisées de leur pain, de leurs oeufs, de leur lait et d’autres biens de première nécessité par des résidants qui se préparent au pire.

Le Rhode Island a mobilisé quelque 500 chasse-neige en prévision de la tempête. L’État entier est sous le coup d’un avertissement de blizzard.

Le même avertissement a été lancé dans le Maine. Au magasin Maine Hardware, les clients cherchaient des pelles, des souffleuses, des lampes, des génératrices, des chaufferettes, des piles et du sel de déglaçage.

«On dirait que ça va en être une grosse, a dit le président du magasin, Rick Tucker, au sujet de la tempête. Ça fait longtemps que nous n’avons pas vu ça. On va avoir du plaisir.»