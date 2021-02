Une tempête hivernale d’envergure guette les provinces maritimes

HALIFAX — Une puissante tempête avec des rafales et une accumulation rapide de neige devrait créer des conditions de voile blanc alors qu’elle soufflera dans les Maritimes dimanche soir et lundi matin, a déclaré Environnement Canada.

Le météorologue Bob Robichaud a indiqué que l’organisme fédéral prévoyait des chutes de neige de 20 à 50 centimètres selon la trajectoire du système à travers la région, avec des niveaux de précipitations plus faibles attendus dans le nord du Nouveau-Brunswick et l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard.

La tempête s’intensifie rapidement alors qu’elle approche les maritimes, a prévenu M. Robichaud.

La rencontre de l’air froid de l’ouest et du nord avec des températures côtières plus chaudes entraînera des chutes de neige à un rythme rapide, a expliqué le météorologue.

Selon M. Robichaud, dans certains secteurs, on pourrait voir six à huit centimètres tomber chaque heure, et avec les grands vents, cela causera des conditions de voile blanc pendant la nuit et en matinée.

Des rafales de 60 à 80 kilomètres/heure sont prévues, et près des côtes, cela pourrait dépasser les 90 kilomètres/heure.

La neige devrait commencer à tomber dimanche en fin d’après-midi dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et elle se répandra ensuite dans le nord-est.

La neige et les vents forts devraient se poursuivre lundi matin dans le centre et l’est de la Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve.

Halifax Transit a annoncé la suspension du service d’autobus à partir de 19 h, heure locale.