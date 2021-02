Une tempête hivernale frappe le nord-est des États-Unis

NEW YORK — Des secteurs de la Nouvelle-Angleterre attendaient mardi l’arrivée de la tempête hivernale qui a sévi ailleurs, pendant que les résidants de New York s’attaquaient aux montagnes de neige qui ont paralysé le transport en commun, annulé des vols et fermé les centres de vaccination.

Les autorités météorologiques américaines ont prévenu que la Nouvelle-Angleterre pourrait recevoir une trentaine de centimètres de flocons d’ici à mercredi soir.

La tempête déposé lundi 40 centimètres de neige sur Central Park et on en rapportait jusqu’à 75 centimètres dans le nord du New Jersey.

De fortes marées ont causé mardi des inondations le long des côtes du Massachusetts, où la tempête avait déjà interféré avec la deuxième phase de la campagne de vaccination de l’État. On attendait entre 30 et 60 centimètres de neige et des vents de 90 kilomètres/heure le long de la côte, selon le gouverneur Charlie Baker.

Au Connecticut, le gouverneur Ned Lamont a indiqué que la tempête a retardé l’administration de quelque 10 000 doses du vaccin, en plus de retarder l’arrivée de nouveaux stocks.

L’état d’urgence imposé au New Jersey par le gouverneur Phil Murphy demeurait en vigueur mardi. Les six grands centres de vaccination de l’État étaient toujours fermés en raison du mauvais temps. La police faisait état, lundi soir, de près de 700 accidents et d’un millier d’automobilistes secourus en 24 heures.

On s’inquiétait aussi des inondations le long des côtes du New Jersey. Une vidéo mise en ligne par la police d’Union Beach montre le sauvetage de sa voiture inondée d’un homme qui semble en état d’hypothermie.

En Pennsylvanie, une femme de 67 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer qui s’était sauvée de chez elle a été retrouvée morte d’hypothermie dans la ville d’Allentown.

À une centaine de kilomètres de là, une querelle concernant le déblaiement de la neige a fait trois morts quand un homme a apparemment abattu ses deux voisins, un couple marié. La police a ensuite retrouvé le suspect mort chez lui.

Les autorités locales affirment que les trois victimes étaient en conflit depuis longtemps et que la situation aurait été exacerbée par une dispute au sujet du déblaiement de la neige.

– Par The Associated Press